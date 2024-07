Die MorphoSys AG hat offiziell angekündigt, ihre American Depositary Shares (ADSs) freiwillig vom Nasdaq Global Market zu nehmen und gemäß Abschnitt 12(b) des Securities Exchange Act von 1934 abzumelden. Das Unternehmen reicht voraussichtlich am oder um den 25. Juli 2024 das Formular 25 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein, wodurch das Delisting der ADSs frühestens zehn Tage danach wirksam wird. Der letzte Handelstag an der Nasdaq wird voraussichtlich am oder um den 2. August 2024 sein.

Nach dem Delisting werden die ADSs von MorphoSys nur noch in privat ausgehandelten Verkäufen oder möglicherweise auf einem außerbörslichen Markt gehandelt, sofern ein Börsenmakler einen solchen Markt schafft. Der Aufsichtsrat von MorphoSys hat das Delisting gemäß der Delisting-Vereinbarung genehmigt, die mit Novartis unterzeichnet wurde. Novartis hat auch ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für alle ausstehenden Inhaberaktien von MorphoSys unterbreitet und plant, MorphoSys mit Novartis zu verschmelzen.