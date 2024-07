Die US-Investmentgesellschaft Carlyle prüft derzeit eine mögliche Beteiligung an der Marinesparte von Thyssenkrupp. Gleichzeitig laufen Gespräche mit der Bundesregierung über eine Beteiligung des Staates am Marinegeschäft. Burmester sieht die Kreditanstalt für Wiederaufbau als Schlüssel für den Deal, da die Mitbewerber von TKMS allesamt Staatskonzerne sind. Ein Einstieg des deutschen Staates über die Förderbank KfW könnte das Marinegeschäft beflügeln.

Der Maritime Koordinator von Schleswig-Holstein, Andreas Burmester, sieht gute Chancen für die Entstehung eines Werftgiganten im deutschen Marineschiffbau. Er hält einen Investoreneinstieg bei Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) für möglich und sinnvoll, da das Marinegeschäft boomt. Burmester berät die Landesregierung in maritimen Angelegenheiten und sieht Wachstumsperspektiven im Marineschiffbau in Deutschland und anderen westlichen Ländern. TKMS hat derzeit 3700 Beschäftigte in Kiel und weltweit etwa 7500 bei einem Jahresumsatz von etwa zwei Milliarden Euro.

Burmester äußerte Bedenken bezüglich der Werften Flensburger-Schiffbau-Gesellschaft (FSG) und Nobiskrug in Rendsburg, die weiterhin Aufträge benötigen. Es gibt bereits Interessenten für die Werften, aber es fehlen notwendige Aufträge. Der Investor Lars Windhorst hat neue Führungskräfte für die Werften präsentiert, aber beide Betriebe haben seit Monaten Probleme.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas setzt sich für den Erhalt der Stahl-Standorte von Thyssenkrupp in Nordrhein-Westfalen ein. Sie fordert ein Konzept für den grünen Umbau und betont die Verantwortung des Konzerns für die Menschen im Revier. Thyssenkrupp plant den Abbau von Produktionskapazitäten in Duisburg, was mit einem Stellenabbau verbunden sein wird. Die Stahlsparte beschäftigt rund 27.000 Menschen, davon allein 13.000 in Duisburg.

Die Bundesregierung treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran, um die Industrie wettbewerbsfähig zu halten. Es gibt jedoch Bedenken bezüglich des Fachkräftemangels in Deutschland. Unternehmen setzen vermehrt auf günstige PPA-Verträge für Windstrom. Die EEG-Umlage wurde aus dem Verbraucherstrompreis herausgenommen, um die Kosten zu senken.

