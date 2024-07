Der Facebook-Konzern Meta hebt vor der heißen Phase des Wahlkampfs ums Weiße Haus die restlichen Einschränkungen für Ex-Präsident Donald Trump auf. Damit drohen ihm nicht mehr härtere Strafen bei Regelverstößen. Seine Accounts bei Facebook und Instagram hatte Trump bereits Anfang 2023 zurückbekommen. Er hätte als Wiederholungstäter aber schon bei kleineren Verletzungen gegen Regeln der Plattformen wieder verbannt werden können. Meta verwies nun in einem Update des damaligen Blogeintrags darauf, dass Trump bald offiziell als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei nominiert werde. Und die Öffentlichkeit habe das Recht, von den Kandidaten beider Parteien auf der gleichen Grundlage zu hören. Zugleich betonte der Konzern, dass für alle Kandidaten grundsätzlich weiter alle Regeln gelten, die zum Beispiel Hassrede oder Beleidigungen von der Plattform fernhalten sollen. Trump wurde gegen Ende seiner Amtszeit bei großen Online-Plattformen gesperrt, nachdem seine Anhänger am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington gestürmt hatten. Vor den beispiellosen Ereignissen hatte er seine Anhänger angestachelt mit der haltlosen Behauptung, er sei durch Betrug um den Sieg bei der Präsidentenwahl 2020 gebracht worden. In seinen Online-Botschaften vor und nach der Kapitol-Attacke zeigte er offen Sympathie für die Randalierer. Die Plattformbetreiber befürchteten, dass es neue Gewalt geben könnte, wenn Trump nicht verbannt wird. Der Facebook-Konzern hatte Trump zunächst bis auf weiteres verbannt. Doch das unabhängige Aufsichtsgremium von Meta, das Entscheidungen zu Inhalten und Accounts auf den Prüfstand stellen kann, kam letztlich zu dem Schluss, dass eine unbefristete Sperre nicht von den Regeln der Plattform gedeckt sei. Es entschied, dass Trumps Accounts bei Facebook und Instagram zunächst nur für zwei Jahre blockiert werden dürften - und danach neu abgewogen werden müsse.

Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat zum Ende der ersten Juliwoche mächtig zulegen können. Mit einem Kursplus von ca. 5 % auf 491 Euro liegt die 500-Euro-Marke plötzlich in Griffweite. Auch die Marktkapitalisierung kletterte und erreichte mit ca. 1,4 Billionen US-Dollar einen bemerkenswerten Wert. Grund für das Kursplus sind durchaus vorhanden. Sie sind vielfältig und auch vielschichtig. Die positiven Neuigkeiten zu Threads, einer Alternative aus dem Hause Meta zu Twitter, könnten das Potenzial für die Monetarisierung steigern. Gerüchte zu einer KI-Partnerschaft mit Apple könnten ebenfalls ein hohes Vermarktungspotenzial besitzen. Trotzdem bleibt die Aktie von Meta Platforms vergleichsweise teuer, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,5. Smarte Investoren sollten sich daher fragen, ob das Chance-Risiko-Verhältnis noch attraktiv erscheint. Letztlich gilt: Entscheide selbst.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 498,9EUR auf Nasdaq (13. Juli 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.