DAX – Mit Anlauf auf das Rekordhoch

Auch wenn es zunächst noch nicht so ausgesehen hatte, konnten die US-Märkte dem DAX in der vergangenen Woche helfen, positiv zu performen. Dabei war der Wochenauftakt noch von Kursrückgängen geprägt. Zum Wochenschluss schaffte es der deutsche Leitindex aber wieder in die Nähe des jüngst erreichten Rekordhochs zu steigen. Auffällig ist hierbei aber, dass die Umsätze auf niedrigem Niveau verharren. Die Indikatoren sind inzwischen in den überkauften Bereich gestiegen und dürften somit eher bremsend wirken. Lediglich der MACD-Indikatoren hat gerade ein Kaufsignal generiert. Somit besteht zwar eine gute Chance, in der neuen Woche kurzfristig ein neues Rekordhoch zu generieren. Ob ein nachhaltiger Ausbruch erfolgt, ist aber zumindest fraglich.

Dow Jones – Trotz neuem Rekord, keine Euphorie

Zum Wochenschluss hat der US-Leitindex einen kräftigen Schub nach oben generiert. Nicht nur, dass er die große runde Marke von 40.000 überwunden hat, im Intraday-Handel konnte auch ein neues Rekordhoch erzielt werden. Allerdings wurde das Topniveau nicht gehalten und es wurden zum Handelsschluss wieder Gewinnmitnahmen vorgenommen. Die Formation gleicht einem Shooting-Star auch wenn der Kerzenkörper etwas zu groß geraten ist. Beim Ausbruch über die bisherigen Topnotierungen konnten die Umsätze nicht anziehen. Die Indikatoren bewegen sich im überkauften Bereich und stehen vor Verkaufssignalen. Somit sollte die neue Woche eher verhalten starten. Der übergeordnete Aufwärtstrend sollte allerdings nicht in Gefahr geraten.

Gold – Neues Top in Reichweite

So schnell kann es manchmal kommen. Gold hat vor wenigen Tagen noch mit der Unterstützung gekämpft und ist nun an den Widerstand gestiegen. Dies wurde von einem Kaufsignal beim MACD-Indikator unterstützt und erfolgte recht dynamisch. Die übrigen Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich, was aber in den vergangenen Monaten nicht zu einer Trendwende geführt hat. Somit stehen die Chance in der kommenden Woche recht gut, dass ein Ausbruch aus der neuen Seitwärtsrange nach oben erfolgen könnte.

Öl – Ausbruch gescheitert, Stabilisierung in der Widerstandszone

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Öl wird weiterhin benötigt und eine Ablösung durch erneuerbare Energien wird sich noch eine Weile hinziehen. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich der Preis von Öl weiterhin im aktuellen Bereich halten kann. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wurde zuletzt allerdings erneut verhindert. In den letzten Tagen hat sich Öl im Widerstandsbereich stabilisiert und sucht nun nach einer Richtung. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und spiegeln diese Suche wider. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung kann zwar jederzeit erfolgen, sollte aber noch nicht in der kommenden Woche passieren.

Bitcoin/USD – Der Hammer entfaltet seine Wirkung

Wenn von klassischen Formationen die Rede ist, die auch noch eine Trendwende hervorrufen sollen, werden viele Marktteilnehmer, die es nicht mit der Technischen Analyse halten, meist skeptisch. Vor einer Woche habe ich an dieser Stelle festgestellt, dass der Bitcoin eine solche Formation in Form eines Hammers generiert hat und damit eine Chance auf ein Negieren des zuvor nach unten erfolgten Ausbruchs besteht. So ist es nun gekommen und mit dem Handel am heutigen Sonntag konnte die Kryptowährung die große runde Zahl von 60.000 USD wieder überwinden. Dieser Anstieg könnte das Ende des kurzfristigen Abwärtstrends markieren. Ein neuer Anlauf auf die Tops vom Frühjahr dieses Jahres könnte somit begonnen haben.

Quelle Charts: ProRealTime.com

