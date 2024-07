Erfolgreiches Investieren ist eine Kunst, keine Wissenschaft. Es reicht nicht aus, nach Kennzahlen zu screenen oder statistische Vergangenheitswerte zu Rate zu ziehen. Entscheidend für den Anlageerfolg ist, was in der Zukunft passiert. Und zwar in den Unternehmen, in die man investiert hat.

Man sollte sich daher bei der Auswahl seiner Investments Zeit lassen, die richtigen finden und nur dann zuschlagen. Ergibt die Recherche kein ganz eindeutiges Ja, sollte man keinesfalls zugreifen. Denn auf diese Weise vermeidet man die gröbsten Fehlgriffe und das ist bereits die halbe Miete. Der chinesische Militärexperte Sunzi erklärte schon vor 2.500 Jahren: "Keine Fehler zu machen, ist die Gewissheit des Sieges. Denn es bedeutet, einen Feind zu besiegen, der bereits geschlagen ist". An der Börse sind Verluste und Underperformance unsere Feinde.

"Anleger sollten ihr Depot auf eine kleine Anzahl qualitativ hochwertiger, widerstandsfähiger, globaler Wachstumsunternehmen beschränken und diese Aktien langfristig halten." Terry Smith)

Nachdem man durch Risikominimierung seine Chancen erheblich verbessert hat, folgt die Auswahl der richtigen Aktien. Terry Smith benennt in einem Satz die Erfolgsfaktoren: Wachstumsstärke, Solidität, erprobtes Geschäftsmodell, anhaltende Wettbewerbsvorteile.

Die wahren Erfolgsunternehmen produzieren selten die die größten Schlagzeilen und ihre Aktienkurse sehen nie wirklich günstig aus. Von diesen Qualitätsunternehmen braucht man nicht viele Werte im Depot, aber man sollte an ihnen festhalten, auch wenn es an den Börsen mal stürmisch zugeht. Denn Qualität behauptet sich auf lange Sicht immer am besten. Das gilt auch für Aktien. Terry Smith beherzigt die elementaren Grundwerte für außergewöhnlichen Börsenerfolg: Quality Investing Focus Investing und Buy & Hold . Jeder kann diese einfachen Prinzipien nutzen, sie sind kein Hexenwerk und keine Astrophysik.