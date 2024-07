Rheinmetall landete am Freitag innerhalb des deutschen Leitindex DAX auf dem letzten Platz. Die Verluste von knapp vier Prozent sind aus charttechnischer Perspektive äußerst ungünstig.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für KI-Überflieger Nvidia angehoben. Neu sind die Argumente der Experten allerdings nicht.

KeyBanc-Analyst John Vinh hat das Kursziel für die Nvidia-Aktie um über 38 Prozent erhöht. Derweil warnt die Citigroup, dass die KI-Rallye "besorgniserregend" sei.

Die Aktie von Dividendentitel und US-Industrieikone 3M ist am Mittwoch von fallenden Kursen betroffen. Grund ist ein überraschender Personalwechsel.

Die Aktie von Datenspezialist Palantir steht unmittelbar vor einem neuen Jahreshoch. Wie sind die Chancen der Anteile auf einen Ausbruch einzuschätzen?

Nomura-Analysten haben die Aktie von Super Micro Computer herabgestuft. Wells Fargo spekuliert derweil, wann der KI-Highflyer seine Ergebnisse veröffentlichen und wie diese aussehen könnten.

Analyst Horst Schneider von der Bank of America hat am Dienstag das Kursziel für Mercedes-Benz-Aktien erheblich gesenkt. Der Autotitel fällt ans DAX-Ende.

Für die Aktie von Halbleiterzulieferer Aixtron ging es zuletzt steil bergauf, Anschlussgewinne wollten aber nicht gelingen. Das könnte sich jetzt ändern.

Laut Anthony Scaramucci ist der Bitcoin trotz des steilen Ausverkaufs auf dem Weg, den Meilenstein von 100.000 US-Dollar zu erreichen. Seine Gründe.

Die Aktie des deutschen Bergbauunternehmens K+S ist am Montag auf ein neues 52-Wochen-Tief abgestürzt. Grund ist eine kritische Expertenstimme.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 28/24

In der vergangenen Woche verzeichneten die Top-Werte im Dax starke Performance-Zuwächse. An erster Stelle stand Sartorius Vz. mit einem Plus von 8,99 %. Auch Vonovia, Porsche AG, Siemens Energy und Continental konnten sich über positive Entwicklungen freuen. Auf der anderen Seite verzeichneten Airbus, Deutsche Bank, Brenntag, Mercedes-Benz Group und MTU Aero Engines Verluste.