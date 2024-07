Die Antwort auf diese Frage ist nicht so leicht – vor allem, weil der Autobauer selbst es einem nicht leicht macht. Volkswagen-Aktionäre sind einiges an Kummer gewöhnt. Erst vor wenigen Tagen machte das Unternehmen mit einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr wieder negative Schlagzeilen. Und auch bei der Kursentwicklung kommt es immer wieder zu Rückschlägen, die durchaus hausgemacht sind.

Mühsam klettert der Kurs über Monate und Jahre aufwärts, nur um dann wieder rasant einzubrechen. Während die Vorzüge im März 2015 und auch im April 2021 mehr als 245 Euro kosteten, sind es aktuell gerade einmal 108,55 Euro. Vor neun Jahren führte der Abgasskandal zu einer Talfahrt um 60 Prozent und auch seit dem 2021-Hoch fallen die Verluste in etwa in dieser Größenordnung aus. Dieses Mal ist es aber ein ganzer Strauß von Gründen, der für die Abwärtsbewegung verantwortlich ist und auch weiter auf die Stimmung drückt.

Volkswagen tut sich mit der Umstellung auf E-Autos sehr schwer und produziert nicht zuletzt wegen der schleppenden Nachfrage nach den höherpreisigen Modellen mit Batterieantrieb weiterhin Verbrennerfahrzeuge in großem Volumen. Dadurch überlässt das Unternehmen aber den neuen Markt Konkurrenten wie Tesla aus den USA und chinesischen Herstellern wie BYD, die sich mit voller Kraft darauf stürzen. Das könnte den Wolfsburgern vor allem auf dem immens wichtigen Markt in China – wo VW ein Drittel seiner Autos verkauft – noch Schwierigkeiten bereiten. Hinzu kommen Probleme mit den Lieferketten, der steigenden Inflation – die die Nachfrage nach teureren Anschaffungen verringert – und den hohen Rohstoffpreisen im Nachgang der Corona-Pandemie.

Trotz all dieser Belastungen sollten Anleger VW allerdings nicht vorschnell ad acta legen. Das Unternehmen hat sich durch den Börsengang von Porsche die nötigen Mittel für Investitionen beschafft. Zudem ist es ihm gelungen, sich beim wichtigen Zukunftsthema Batterien in der weltweiten Spitzengruppe zu positionieren. Erst am Donnerstag wurde ein Deal mit QuantumScape über eine groß angelegte Kooperation bei Festkörperbatterien für E-Autos bekannt gegeben. Vor gut zwei Wochen wurde zudem die milliardenschwere Kooperation mit dem E-Auto-Hersteller Rivian bekannt gegeben.

Nach der kräftigen Talfahrt ist die Aktie mittlerweile auch sehr günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis pendelt um 3,3 Prozent, verglichen mit einem Mittel von rund 7 Prozent in den vergangenen acht Jahren. Der große Konkurrent Toyota, mit dem sich VW um die Spitzenposition der weltgrößten Autobauer streitet – gemessen am Umsatz ist VW die Nummer eins und gemessen am Absatz Toyota – kommt auf ein KGV von 9 Prozent. (Nur der Vollständigkeit halber: Gemessen am Marktwert ist natürlich Tesla mit weitem Abstand Spitzenreiter und ist mit seinen 670 Milliarden US-Dollar so viel wert wie seine neun Verfolger zusammen.)

Verblüffend günstig

Bemerkenswert bei VW ist auch, dass das Unternehmen lediglich auf eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro kommt, auch wenn seine Tochter Porsche, an der VW mit mehr als 75 Prozent beteiligt ist, 68 Milliarden Euro wert ist. Dabei zählen zu VW auch noch die Luxusmarken Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati, sowie Seat und Skoda, die am Massenmarkt erfolgreich sind. Hinzu kommt noch die 90-prozentige Beteiligung am Nutzfahrzeughersteller Traton, sowie die Finanz- und Batteriesparten.

Ein Grund, der neben der unglaublich günstigen Bewertung auch noch für VW spricht, ist die Dividende. Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Konzern 9,06 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet, was einer Dividendenrendite zum Jahresschlusskurs von 8,1 Prozent entspricht. Zum aktuellen Kurs liegt sie sogar bei 8,35 Prozent.

Dividendenpolitik

Die Konzernspitze hat bestätigt, dass mindestens 30 Prozent des Nettogewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Für 2023 waren es lediglich 28,3 Prozent und für das Jahr davor 29,4 Prozent. Für das laufende Jahr sagen Analysten einen leichten Gewinnrückgang voraus. Wenn VW also sein Versprechen einhält und wenigstens für 2024 "mindestens 30 Prozent" des Gewinns ausschüttet, könnte die Dividende möglicherweise gleich bleiben oder leicht reduziert werden. Experten rechnen laut Daten von FactSet mit einem minimalen Einschnitt auf 9,03 Euro je Vorzugsaktie.

Meine persönliche Meinung: VW wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um die Dividende zumindest stabil zu halten. Angesichts der katastrophalen Kursperformance sind die Zahlungen ein Rettungsanker, der wenigstens passive Investoren bei Laune hält. Und VW könnte behaupten, die Ausschüttungen dann neun Jahre in Folge nicht reduziert zu haben. Die Sonderausschüttung wegen Porsche einmal außen vor gelassen. Für 2025 sagen die Analysten eine Dividendenerhöhung auf 9,73 Euro voraus und für 2026 sogar 10,60 Euro. Auch die weitere Entwicklung der Aktien sehen die Experten endlich positiv. Die 21 von MarketScreener erfassten Analysten, die das Unternehmen verfolgen, geben der Aktie im Schnitt ein Kursziel von 139,50 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 28,5 Prozent.

Fazit

Volkswagen, der aktuelle Spitzenreiter im DAX hinsichtlich der Dividendenrendite, bietet mit einer Ausschüttung von über acht Prozent eine attraktive Rendite für Investoren. Trotz seiner führenden Rolle im Automobilsektor und signifikanter Bemühungen zur Umstellung auf E-Autos, sieht sich der Wolfsburger Konzern mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, die das Investmentrisiko erhöhen. Dazu zählen schwierige Marktbedingungen in China, anhaltende Lieferkettenprobleme und die Transformation hin zur Elektromobilität, die Volkswagen im Wettbewerb mit agileren Konkurrenten wie Tesla und BYD hinterherhinken lässt.

Dennoch hat Volkswagen durch den Börsengang von Porsche bedeutende finanzielle Mittel für weitere Investitionen generiert und strategische Partnerschaften zur Stärkung seiner Position geschlossen. Angesichts einer sehr günstigen Bewertung und der starken Absicht, eine stabile Dividende zu zahlen, bleibt VW für Dividendeninvestoren attraktiv, auch wenn die gesamte Marktperformance und die Zukunftsaussichten mit Vorsicht zu genießen sind.

Um mit der Volkswagen-Aktie auf ein monatliches passives Einkommen von 1000 Euro zu kommen, beziehungsweise auf 12.000 Euro im ganzen Jahr, benötigen Investoren bei einer Jahresdividende von 9,06 Euro etwa 1325 Anteilsscheine des Unternehmens. Diese kosten an der Frankfurter Börse rund 143.800 Euro. Zum Vergleich: Bei dem Finanzkonzern BAWAG, den wir uns in der vergangenen Woche angesehen haben, waren es etwa 154.000 Euro. Und bei den beiden deutschen Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW, die 5,30 Euro beziehungsweise 6,00 Euro ausschütten, sind dafür 146.700 Euro beziehungsweise 184.400 Euro notwendig.

Übersicht zur Dividende von Volkswagen (VZ)*

Marktkapitalisierung: 60 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 3 Jahre in Folge (ohne Sonderdividende)

Dividende nicht reduziert: 8 Jahre in Folge (ohne Sonderdividende)

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: ca. 10% p.a.

Zeitplan

01.03.2024: Dividendenankündigung

30.05.2024: Notierung ex Dividende

04.06.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Volkswagen, wallstreetONLINE.

GJ Dividendenrendite in % Dividende in Euro 2026e 9,77e 10,60e 2025e 8,96e 9,73e 2024e 8,32e 9,03e 2023 8,10 9,06 2022 5,93 8,76 2021 2,93 7,56 2020 2,86 4,86 2019 2,81 4,86 2018 3,49 4,86 2017 2,35 3,96

* Quellen: Volkswagen, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befindet sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

