Der Mordanschlag auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump wirft so einige Sicherheitsfragen auf, denn der heiße Wahlkampf startet erst so richtig, wenn die Republikaner und Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten benennen, was in den nächsten Tagen der Fall sein wird. Dabei ist fraglich, ob Joe Biden sowohl körperlich als auch geistig in seinem hohen Alter noch fit genug ist, nicht nur den Wahlkampf durchzuhalten, sondern auch vier weitere Jahr die USA und damit die Welt zu regieren.

Die Anleger an den Weltbörsen sind auch allzu sorglos und reagieren überhaupt nicht auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen, die in einen 3. Weltkrieg führen können, was auch völlig unverständlich ist. Dabei bleiben die Börsen in Osteuropa sogar Outperformer. Besondere Chancen gibt es nun nicht nur in der Balkan-Region (Slowenien +26%, Rumänien +20%, Serbien +16%, Bulgarien +14%) und Zentral-Osteuropa (+Ungarn 14% in Euro bzw. +17% in Forint), sondern auch in Kasachstan (+28%), die alle den DAX (+11,8%) klar outperformen konnten.

Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn Sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist:

https://freedom24.com/invite_from/2952896 .

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 234 unter www.YouTube.com.

Mordanschlag auf Trump während einer Wahlkampfveranstaltung wirft viele Fragen auf

