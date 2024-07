Ein vielversprechender Kursanstieg über 1,0916 US-Dollar würde das nächste große Kursziel bei 1,0981 und darüber 1,1017 US-Dollar aktivieren. Hierzu müsste das Paar jedoch zwingend auch das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 1,0933 US-Dollar überwinden, um eine klare Sachlage herzustellen. Kurzfristige Rücksetzer von diesem Widerstand aus könnten auf 1,0880 und darunter in den Bereich um 1,0843 US-Dollar abwärts erreichen. Spätestens ab dem Niveau von 1,0805 US-Dollar sollten wieder Bullen durchgreifen, um nicht größere Verluste auf 1,0723 US-Dollar zu riskieren.

Fazit

Zweifelsfrei dürfte das Paar EUR/USD zwischen den beiden Widerständen von 1,0916 und 1,0981 US-Dollar etwas an Fahrt verlieren und sogar vielleicht einen kurzen Rücksetzer vollziehen. Ein erfolgreicher Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis würde im Anschluss die Möglichkeit für einen Anstieg an 1,1017 US-Dollar eröffnen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 39,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV56HH zum Einsatz kommen und am Ende eine Renditechance von 40 Prozent ermöglichen. Das Ziel des Scheins wurde bei 3,54 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von orientierungshalber 1,0870 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 1,61 Euro ergeben.