Um die Aktie aus der Schusslinie der Bären zu nehmen, muss Cisco Systems in den kommenden Stunden und Tagen mindestens den Widerstandsbereich um 48,00 US-Dollar knacken, damit eine weitere Erholungsbewegung an kurzfristig 50,00 US-Dollar und darüber 52,62 US-Dollar gelingen kann. Nur in diesem Fall würde die Gefahr eines späteren Verkaufssignals deutlich abnehmen und sich zudem für ein Long-Investment anbieten. Wochenschlusskurse unterhalb von 44,95 US-Dollar würden jedoch für erhöhte Abschlagsrisiken auf 40,82 und darunter 38,60 US-Dollar sprechen.

Trading-Strategie: