Dies untermauert auch die auf Wochenbasis hinterlassene Hammerkerze, die sich aus den letzten fünf Tageskerzen zusammensetzt. Im Zuge des dynamischen Wochengewinns auf 18.748 Punkte liegt nun die Vermutung eines Kaufsignals nahe, dass zunächst an die Rekordstände aus Mitte Mai bei 18.892 Punkten heranführen dürfte, darüber sollte das runde Niveau von 19.000 Punkten in den Fokus rücken. Der Bereich um 18.633 Zählern bietet hierbei nun eine hervorragende Unterstützung und kann sich für einen späteren Long-Einstieg bei einem Poolback auf dieses Niveau anbieten. Größere Verkaufssignale sind nach aktueller Lesart erst unterhalb von 18.200 Punkten zu erwarten, der 200-Tage-Durchschnitt bei 18.051 Punkten dürfte dann als Ziel in den Fokus geraten. Aber erst unterhalb dieser Kursmarke müssten längere Verluste sogar auf 17.500 Punkte zwingend eingeplant werden.

Aktuelle Lage