Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam verzeichnete in den drei Monaten bis Ende Juni einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 5,2 Millionen Euro, gegenüber einem Verlust von 3,6 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Zahlen fielen schlechter aus als erwartet, da Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust von nur 4 Millionen Euro gerechnet hatten, wie aus einem von der Firma zusammengestellten Konsens hervorgeht.

TomTom , der Spezialist für digitales Mapping, hat am Montag einen unerwartet hohen Betriebsverlust für das zweite Quartal 2024 gemeldet. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt, dass die Niederländer ihre finanziellen Ziele für das Jahr 2025 ausgesetzt haben.

Die Entscheidung, den Finanzausblick für 2025 zurückzuziehen, folgt auf niedrigere Einnahmen in den Hauptgeschäftsfeldern von TomTom, darunter die Technologien für Automobilstandorte und Verbraucherprodukte.

Der Aktienkurs von TomTom sackte im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 4,3 Prozent ab. Im regulären Handel haben die Titel seit Anfang des Jahres bereits rund 11 Prozent an Wert eingebüßt und für die vergangenen zwölf Monate summieren sich die Verluste auf 29 Prozent.

Das Unternehmen gab an, dass es neue Ziele für das kommende Jahr erst bekannt geben wird, wenn die vollständigen Ergebnisse für das Jahr 2024 vorliegen. Diese Ankündigung spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, mit denen TomTom in einem wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert ist, und zeigt die Schwierigkeiten auf, die das Unternehmen bei der Anpassung an schnell ändernde Technologie- und Marktbedingungen hat.

Die schwachen Zahlen und die Unsicherheit über die zukünftige finanzielle Richtung werfen Fragen über die langfristige Strategie und die Stabilität von TomTom auf. Die Aussetzung der Prognose unterstreicht die Notwendigkeit für das Unternehmen, seine Geschäftsstrategie zu überdenken und möglicherweise neue Wege zu finden, um Einnahmen zu steigern und Kosten zu senken. Das kommende Jahr wird entscheidend sein, um zu sehen, ob TomTom seine Ziele neu definieren und einen klaren Weg zur finanziellen Erholung darlegen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion