Der Abwärtstrend seit Mai ist unterbrochen und ein neuer Aufwärtstrend hat sich durchgesetzt. Sinkende Zinsen in den USA geben der Europäischen Zentralbank mehr Spielraum, auf ihren künftigen Sitzungen die Leitzinsen weiter zu senken. Am Donnerstag dürfte sie die Füße dennoch stillhalten, dafür hat die September-Fantasie für den nächsten Schritt in der vergangenen Woche neue Nahrung erhalten.

Ein stärkerer Dollar, ein Anstieg im Bitcoin über 62.000 Dollar, festere Aktienkurse – nach dem Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump beginnen die Anleger damit, eine höhere Wahrscheinlichkeit für seine zweite Amtszeit im Weißen Haus einzupreisen. Die politische Unsicherheit in den USA könnte in den kommenden Wochen den Dollar weiter stärken und andere Vermögenswerte wie Gold festigen, da sie als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten angesehen werden. Die Volatilität wird aller Voraussicht nach zunehmen. Ein Wahlsieg der Republikaner wird allgemeinhin als positiv für den Dollar angesehen, da eine Regierung Trump höhere Zölle setzen und eine protektionistische Politik verfolgen wird.