Wiz, das erst 2020 gegründet wurde und bereits 350 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr 2023 verbuchte, arbeitet mit 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zusammen. Das Startup hat kürzlich bei einer Finanzierungsrunde eine Milliarde US-Dollar eingesammelt und kommt damit auf eine Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar. Das in New York ansässige Unternehmen beschäftigt 900 Mitarbeiter weltweit und plant, im Jahr 2024 weitere 400 Mitarbeiter einzustellen.

Die Übernahme, die größtenteils in bar abgewickelt wird, kommt zu einer Zeit, in der US-Regulierungsbehörden zunehmend skeptisch gegenüber der Expansion großer Technologieunternehmen durch Akquisitionen sind.

Trotz dieser Herausforderungen betont die Übernahme von Wiz die strategische Ausrichtung Alphabets, in einem Markt Fuß zu fassen, der von Amazon und Microsoft dominiert wird. Zudem würde sie Google erlauben, sein Angebot an KI-gestützten Echtzeit-Bedrohungserkennungen und Reaktionen auszubauen. Der Aktienkurs von Alphabet hat seit Jahresbeginn rund 34 Prozent zugelegt, während Microsoft in dem Zeitraum 22 Prozent gewonnen hat und Amazon knapp 30 Prozent.

Falls die Übernahme zustande kommt, würde sie in einer Zeit stattfinden, in der Fusionen und Übernahmen in der Technologiebranche trotz hoher Zinssätze und strenger regulatorischer Prüfung zunehmen. Alphabet hatte sich kürzlich von einer Übernahme der Online-Marketing-Softwarefirma HubSpot zurückgezogen, was die gezielte Auswahl von Akquisitionen unterstreicht, die das Unternehmen in seinem Portfolio anstrebt.

Diese strategische Erweiterung würde nicht nur Alphabets Cybersecurity-Kapazitäten erheblich stärken, sondern auch seine Wettbewerbsfähigkeit im Cloud-Sektor verbessern, einem Bereich, in dem das Unternehmen bisher hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion