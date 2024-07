Nordex profitiert trotz anhaltend hoher Zinsen und gestiegenen Investitionskosten von einem starken Auftragseingang. Wie das Unternehmen in einer am Montagmorgen veröffentlichten Pressemitteilung bekanntgegeben hat, erhielten die Hamburger im ersten Halbjahr 2024 Aufträge mit einem Volumen von 3.357 Megawatt.

Das entspricht gegenüber dem Vorjahreswert von 2.641 Megawatt einem Anstieg um 27 Prozent. Dieser ist vor allem hohen Buchungen im ersten Vierteljahr zu verdanken, denn das Buchungsvolumen fiel im zurückliegenden Quartal mit 1.271 Megawatt deutlich geringer aus als vor 12 Monaten (1.620 MW).

Laut Unternehmensangaben wurden insgesamt 602 Anlagen gebucht, wobei der größte Auftragswert auf Buchungen aus Deutschland, Südafrika, Litauen und der Türkei entfällt.

Der Chef sieht Nordex für H2 auf Kurs

CEO Luis Blanco kommentierte das Orderbuch mit den Worten: "Wir sind mit unserem Auftragseingang im ersten Halbjahr dieses Jahres zufrieden und dies bei stabilen Preisen. Insbesondere die starke Nachfrage nach unseren Turbinen vom Typ N163 [...] bestärkt uns in unseren Plänen für den Auftragseingang im weiteren Verlauf dieses Jahres."

Aktie fällt, Preisentwicklung überzeugt nicht

Weniger bestärkt sehen sich zum Wochenauftakt allerdings die Anleger, die Nordex mit einem Minus von fast 5 Prozent in den Handel schickten. Grund hierfür dürfte neben dem schwächeren zweiten Quartal vor allem die Preisentwicklung sein.

Das Unternehmen gab als durchschnittlichen Verkaufspreis 890.000 Euro pro Megawatt Leistung an, was gegenüber der ersten Jahreshälfte des vergangenen Jahres kaum verändert ist. Zwar zeichnete sich im zweiten Quartal mit 960.000 Euro pro MW ein positiver Trend ab.

Angesichts der anhaltenden Profitabilitätsprobleme sowie einem Kursanstieg der Aktie von 30 Prozent seit dem Jahreswechsel dürften Investoren aber schlicht eine bessere Preisentwicklung eingepreist und erwartet haben.

Fazit: Kursverluste in kritischem Moment

Trotz eines hohen Auftragseingangs im ersten Halbahr fällt die Aktie von Windkraftanlagenbauer Nordex am Montag. Gründe sind niedrigere Buchungen im zweiten Quartal sowie eine verbesserte, aber unter den Erwartungen der Anleger liegende Preisentwicklung.

Die Aktie legt daher den Rückwärtsgang ein – und das genau an der 50-Tage-Linie, was ein Scheitern des Ausbruchsversuchs bedeuten könnte. Bleibt es bei der Entwicklung vom Montagmorgen ist daher mit einem weiteren Rücksetzer in den Bereich von 12 Euro beziehungsweise zur bei 11,34 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie zu rechnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion