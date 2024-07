Um mehr als 30 Prozent crashte in der vergangenen Woche die Aktie von CompuGroup . Der Software-Entwickler für Anwendungen im Gesundheitsbereich überraschte Anleger mit einer Prognosesenkung – um etwa 20 Prozent niedriger als bisher veranschlagt soll das EBITDA in diesem Jahr ausfallen .

Am Montagmorgen hat der SDAX- und TecDAX-Wert, dessen Aktie in diesem Jahr fast 60 Prozent an Wert eingebüßt hat, seine Halbjahreszahlen vorgestellt. Die verpassen es bislang jedoch, für neuen Schwung zu sorgen.

Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 562 Millionen Euro. Eine erfreuliche Entwicklung gab es hingegen bei den wiederkehrenden Umsätzen, die um 6 Prozent auf 423 Millionen Euro kletterten. Dadurch stieg der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamterlös von 67 auf 75 Prozent.

Gewinn und Cashflow sinken, Verschuldung steigt

Das bereinigte EBITDA fiel mit einem Rückgang von 14 Prozent deutlich stärker als die Erlöse. Das zeigt die zunehmende Margenschwäche des Unternehmens. Dadurch wurden im ersten Halbjahr statt 133 Millionen Euro nur noch 114 Millionen Euro erwirtschaftet.

Der freie Cashflow halbierte sich und betrug nach 83 Millionen Euro in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 39 Millionen Euro. Die Verschuldung kletterte hingegen auf 779 Millionen Euro, was einen Verschuldungsgrad von 3,3, nach 2,8 Ende 2023 bedeutet.

Aktie handelt am Montag kaum verändert

Für das Gesamtjahr bekräftigte CompuGroup seine in der vergangenen Woche gesenkte Prognose über ein EBITDA von 220 bis 250 Millionen Euro. Das bereinigte Gewinnergebnis pro Aktie soll zwischen 1,55 und 1,95 Euro liegen – das bedeutet für Kurse um 16 Euro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 bis 10,3.

Das ist für die Aktie äußerst günstig, drückt allerdings die Erwartung der Anleger aus, dass sich die Ertragslage des Unternehmens in Zukunft weiter verschlechtern könnte.

Am Montagvormittag ist jedenfalls nicht zu erkennen, dass Anleger die Geschäftslage des Unternehmens grundlegend anders bewerten würden als nach der Prognosesenkung in der vergangenen Woche: die Aktie notiert fast unverändert.

Fazit: Aktuell kein Investment-Case

Der Spezialsoftware-Entwickler CompuGroup hat am Montagmorgen sein Ergebnis zum ersten Halbjahr vorgestellt. Das zeigt eine rückläufige Geschäftsentwicklung bei allen wichtigen Kennziffern. Einzig ermutigendes Zeichen ist der Anstieg der wiederkehrenden Erlöse.

Der genügt bislang nicht, Anleger für die in diesem Jahr stark von Verlusten gebeutelte Aktie zu begeistern. Die Bewertung erscheint zwar günstig, allerdings lässt die schwache Umsatzentwicklung weitere Abwärtsrevisionen befürchten. Wer sich in der Aktie engagieren möchte, sollte daher sowohl eine technische als auch eine operative Bodenbildung abwarten.

