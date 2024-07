Gemäß einer Umfrage hat sich die Stimmung in der Windenergiebranche in Deutschland und der Europäischen Union signifikant aufgehellt. Dies entspricht dem Markt, wo Nordex seine Stärke ausspielen kann. Positive Veränderungen in der Wahrnehmung der Marktentwicklung und der Rahmenbedingungen wurden sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Windkraftsektor festgestellt. Im Gegensatz dazu bewerteten Nordamerika, Asien und andere Regionen der Welt den globalen Markt etwas negativer. Die kontinuierliche Leistungssteigerung von Windturbinen stellt eine Herausforderung für die Rentabilität des Marktes dar. Die Anpassung der Produktionskapazitäten erfordert erhebliche Investitionen, ohne dass dabei bedeutende Skaleneffekte erzielt werden können.

Die Aktien von Nordex haben seit Anfang Juli ihre Erholung ausgeweitet. Vom Zwischentief am 1. Juli bei 11,32 Euro an der 200-Tage-Durchschnittslinie setzten sie sich inzwischen um knapp 20 Prozent ab. Der Widerstand bei 12,93 Euro konnte den Hochlauf nur temporär bremsen. Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelte sich bis dato auch in den Aktienkursen wider. Nordex erreichte sein bisheriges Allzeithoch bereits Mitte Dezember 2015 mit einem Kurs von 29,65 Euro. Zu Beginn der Coronakrise am 23. März 2020 fiel der Kurs sogar auf 4,85 Euro. Die Aussichten für die Windkraft ab 2024 und darüber hinaus sollten optimistischer sein als zuvor. Eine potenzielle Steigerung der Turbinenpreise um bis zu 30 Prozent könnte das Jahr 2024 profitabler gestalten. Daher ist geplant, in diesem Jahr den Break-even mit einer schwarzen Null zu erreichen. Bereits im Jahr 2026 erwartet das Management einen Gewinn pro Aktie von 1,08 Euro. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 sinkt demnach auf 12,36. Angesichts dieser Entwicklungen könnte in naher Zukunft der Widerstand bei 15,06 Euro überwunden werden.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz: