Obwohl die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) am 28.6.2024 bei 194,85 Euro ein neues Hoch erreichen konnte, zeigt der Kursverlauf der Aktie an, dass sie sich seit dem Jahresbeginn 2024 in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 178 bis 194 Euro befindet. Erfüllen sich die von der Mehrheit der Experten veröffentlichten Halte-Empfehlungen für die Deutsche Börse-Aktie, dann könnte sich die Seitwärtsbewegung der Aktie noch weiter fortsetzen. Mit Inline-Optionsscheinen auf die Deutsche Börse-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie ihre Seitwärtsbewegung noch weiter beibehält.

Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Deutsche Börse-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.