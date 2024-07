DAX am 19.7. Short!

Die Shortterm Seasonals sind ein 211 Trades umfassender Baustein in meinem Handel. Sie nutzen kurzfristige fundamentale Effekte aus, die sich regelmäßig reproduzieren lassen, weil marktrelevante Adressen (Fonds, kommerzielle Marktteilnehmer) in bestimmten Zeitfenstern spezifisch agieren. In diesem Fall ist die Trefferquote nahe eines Münzwurfs, aber die Auszahlungsquote ist hier sehr attraktiv. Im Durchschnitt verdient die Strategie pro Trade 1716 €, sprich knapp 69 Punkte. Einstieg ist zum Handelsbeginn am 19.7., Exit am 2.8.

48.441$ p.a. bei geringen Schwankungen und hoher Trefferquote

Das RW Striker Portfolio umfasst zirka 40 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Damit ist bereits eine ordentliche Streuung gegeben. Die hier enthaltenen Strategien haben außergewöhnlich hohe Treffer- und Auszahlungsquoten (1764$ Gewinn je Trade und 79,2% Trefferquote), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down von 21.000$), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt und die Nerven schont. Trefferquoten sind zwar überhaupt nicht aussagekräftig hinsichtlich der Rentabilität eines Ansatzes, machen die Umsetzung aber angenehmer und sprechen in Kombination mit hohen Auszahlungsquoten (Gewinn/Trade) dafür, dass ein fundamentaler Basiseffekt zugrunde liegt. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich, wenn jemand beispielsweise lediglich 15.000 € zur Verfügung hat. Schließlich ist es auch von Vorteil, wenn die Sharpe Ratio (annual) einen relativ hohen Wert aufweist, da das für geringe Standardabweichungen bei den Trade-Serien spricht. Die Abhängigkeit von einzelnen Ausreißern, die extrem viel verdienen, ist dann gering, sondern die Ergebnisse der Trades sind ähnlich groß, so dass die Performance auf breiten Schultern getragen wird. Das Kapital ist nur 5% der Zeit gebunden und die Umsetzung nötigt uns gerade einmal eine halbe Stunde pro Monat ab.

