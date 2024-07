Trump-Attentat und Zinsen: Game changer für Aktienmärkte!

Das nur knapp gescheiterte Attenat macht einen Wahlsieg von Donald Trump noch einmal deutlich wahrscheinlicher (sichtbar am Anstieg von Bitcoin nach dem Trump-Attentat) - und bei den Zinsen stehen die Aktie Märkte nun ebenfalls vor einem game changer: denn eine Senkung der Zinsen im September ist nun fest eingepreist. Bislang feierten die Aktienmärkte schlechte Daten in der Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Fed. Nun aber stellt sich die Frage: kann oder muß die Fed die Zinsen senken? Wenn die Fed senken muss, ist das negativ: Die Lage für die US-Unternehmen wird immer problematischer, weil sie ihre Kosten nicht mehr an die Konsumenten weiter geben können (Differenz Erzeugerpreise und Verbraucherpreise). Damit sinken die Margen - um die Kosten zu drücken, werden mehr und mehr Unternehmen Mitarbeiter entlassen und damit die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen. Schlechte Daten aus der US-Wirttschaft sind also von nun an auch schlechte Daten für die US-Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Wann senkt die EZB die Zinsen? – Entscheidung steht bevor

2. S&P 500: Zinsen, BigTech – geht der Melt-up Boom zu Ende?

3. Bitcoin springt nach Angriff auf Trump in Richtung 63.000 USD

