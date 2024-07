"Die Schwäche, auf die wir zu Beginn des Geschäftsjahres 25 hingewiesen haben, hat sich vertieft, und wenn der derzeitige Trend im zweiten Quartal anhält, erwarten wir für das erste Halbjahr einen operativen Verlust", sagte Burberry-Chef Gerry Murphy in einem Handelsupdate. Murphy bezeichnete weiter die Leistung des Unternehmens im ersten Quartal als "enttäuschend".

"In Anbetracht des aktuellen Tradings haben wir beschlossen, die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 25 auszusetzen. Wir erwarten, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, einschließlich Kosteneinsparungen, in der zweiten Jahreshälfte zu einer Verbesserung führen, unsere Wettbewerbsposition stärken und das langfristige Wachstum unterstützen werden."

Burberry teilte mit, dass der Umsatz in vergleichbaren Geschäften in den zwölf Wochen bis zum 29. Juni um 21 Prozent gesunken ist, wobei der Einzelhandelsumsatz in diesem Zeitraum 458 Millionen Pfund betrug (545,69 Millionen Euro). Auf regionaler Basis sank der Umsatz in EMEIA (Europa, Naher Osten, Indien und Afrika) um 16 Prozent und in Asien-Pazifik und Amerika um 23 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Burberry Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,04 % und einem Kurs von 9,002EUR auf Tradegate (15. Juli 2024, 10:14 Uhr) gehandelt.