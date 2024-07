Nach dem gescheiterten Mordanschlag am vergangenen Wochenende schätzen aber viele Beobachter die Chancen auf eine Amtsübernahme deutlich höher ein. Am Markt jedenfalls lassen sich zum Wochenauftakt erste Anzeichen eines "Trump-Trades" erkennen.

So steigt zum Beispiel die Kryptowährung Bitcoin deutlich und kann sich damit wieder oberhalb der Marke von 60.000 US-Dollar etablieren – Trump hat sich zuletzt mit Vertretern der Krypto-Branche getroffen und der Digitalwährung seine Unterstützung zugesichert.

Auch die Aktie von Trump Media & Technology ist am Montag gefragt. Das Papier des Betreibers der Social-Media-Plattform Truth explodiert in der US-Vorbörse zeitweise um 70 Prozent und bringt damit einmal mehr Short-Seller in Bedrängnis, die in der Aktie mit einer Short-Quote von rund 11 Prozent vertreten sind.

Zwischenzeitlich kletterte die Aktie auf rund 54 US-Dollar, was den höchsten Stand seit sechs Wochen bedeutet. Auf dem Stand vom Freitagabend hat sich das Papier seit dem Jahreswechsel um 76,5 Prozent gesteigert, am Montagmittag sind es bei einem Kurs von rund 51 US-Dollar bereits 191 Prozent – und das trotz wiederholter Kapitalerhöhungen, juristischem Ärger und einem vernachlässigbaren Geschäft.

Im vergangenen Quartal lagen die Erlöse bei gerade mal 800.000 US-Dollar, während die Ausgaben fast 99 Millionen US-Dollar betragen haben. Die Cash-Reserven liegen nach Kapitalmaßnahmen bei 233,7 Millionen US-Dollar. Aus einer fundamentalen Perspektive erscheint es daher geradezu absurd, dass Anleger hierfür einen Börsenwert von fast 9,5 Milliarden US-Dollar veranschlagen.

Fazit: Eine Wette auf einen (un)sicheren Wahlausgang

Die Aktie von Trump Media geht nach dem gescheiterten Attentatsversuch auf Ex-Präsident Donald Trump durch die Decke und verteuert sich in der US-Vorbörse um fast 70 Prozent. Das unterstreicht angesichts des wertlosen Geschäfts des Unternehmens den Wettcharakter, den die Aktie besitzt.

Zwar rechnen viele Beobachter mit gestiegenen Wahlchancen – auch aufgrund der anhaltend schwachen Vorstellung der Demokraten und ihrem zunehmend altersmüde wirkenden Kandidaten Joe Biden – sicher ist die Wahl damit allerdings noch nicht.

Bis zur Wahl sind es noch lange dreieinhalb Monate. Ob sich Donald Trump bis dahin mit verbalen Entgleisungen zurückhalten kann, ist angesichts seiner Historie diesbezüglich unsicher. Auch ein Kandidatentausch der Demokraten könnte noch einmal für Bewegung sorgen. Anleger sollten sich von der Trump-Media-Aktie, die kein seriöses Investment darstellt, daher fernhalten.

Das gilt darüber hinaus auch für das Papier von Phunware, das der Kursentwicklung der Trump-Aktie sehr nahe steht und am Montag um rund 50 Prozent höher handelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion