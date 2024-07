Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Der Vorfall löste eine weltweite Verurteilung der politischen Gewalt aus. Die Wettmärkte reagierten darauf, indem sie die Quoten für einen Sieg Trumps, der sich als kryptofreundlich darstellt, um unentschlossene Wähler zu umwerben, sofort in die Höhe schraubten.

"Die republikanische Partei hat sich für Kryptowährungen ausgesprochen, und die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Trump-Präsidentschaft ist ein positiver Faktor, der den Kryptomärkten Auftrieb gibt", kommentiert Benjamin Celermajer, Chief Investment Officer bei Magnet Capital.

Bitcoin "gewann an Schwung", nachdem der Attentatsversuch Trumps Chancen auf eine Wiederwahl stärkte, schrieb auch Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty, in einer Notiz.

Eine Schlüsselfrage an den globalen Märkten ist, ob der "Trump-Trade" an Schwung gewinnen wird. Händler argumentieren, dass eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus Steuersenkungen, höhere Zölle und eine Lockerung von Vorschriften mit sich bringen würde.

Der US-Dollar und US-Aktien könnten demnach in den nächsten Wochen weiter an Stärke gewinnen. "Am Montagmorgen erwarten wir wahrscheinlich Kapitalflüsse in sichere Anlagen", zitiert Reuters Nick Twidale, einen Senior-Analysten bei ATFX in Sydney. Twidale zufolge könnte der Goldpreis neue Höchststände erreichen. Zudem dürften der US-Dollar, der japanische Yen und als sicher betrachtete Staatsanleihen bei den Investoren gefragt sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion