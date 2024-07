"Insgesamt sehen wir eine Produkt-Roadmap, die ein unerbittliches Innovationstempo in allen Aspekten des KI-Compute-Stacks anzeigt", fügt der Analyst hinzu. Ramsay geht davon aus, dass der Chipgigant die Schätzungen der Wall Street für das zweite Quartal am 15. August übertreffen sollte und dass Nvidia den Ausblick dank der starken Nachfrage nach Rechenzentren anheben wird.

Vergangene Woche hatte bereits KeyBanc-Analyst John Vinh das Kursziel für die Nvidia-Aktie um über 38 Prozent erhöht. Die Citigroup warnte derweil vor erhöhter Volatilität bei KI-Aktien. "Wir empfehlen Anlegern weiterhin, Gewinne bei KI-Highflyern mitzunehmen", insbesondere in den Chip-Herstellern, so Citi-Analyst Pettit. Anleger sollten sich folglich auf ein "breiteres Spektrum von KI-Aktien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg umorientieren".

Die Aktien von Nvidia sind in diesem Jahr bis zum Handelsschluss am Freitag um 161 Prozent gestiegen. In der vergangenen Woche näherten sich die Titel ihrem am 18. Juni erreichten Rekordhoch von 135,58 US-Dollar, bevor sie wieder zurückfielen. Anleger wandten sich von großen Technologiewerten ab und schichteten in andere Marktbereiche um.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 118,4EUR auf Tradegate (15. Juli 2024, 16:30 Uhr) gehandelt.





