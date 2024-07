Im ersten Halbjahr fielen die Umsätze um 14 Prozent auf 3,44 Milliarden Schweizer Franken, während der operative Gewinn sogar um 70 Prozent auf 204 Millionen Franken sank. Dies sind klare Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Luxusgütern in China – einem der wichtigsten Märkte für Swatch – stark nachgelassen hat.

Die Swatch Group , der führende Schweizer Uhrenhersteller, verzeichnete einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn, was die Aktien des Unternehmens auf Talfahrt schickte.

Die aktuelle Wirtschaftsflaute und die Corona-Erholung, die langsamer als erwartet verläuft, haben insbesondere in China zu einer Zurückhaltung der Konsumenten geführt. Diese Entwicklung trifft die Luxusgüterindustrie hart, zu der auch die renommierten Marken der Swatch Group wie Omega und Blancpain gehören. Analysten hatten bereits mit Herausforderungen gerechnet, die Ergebnisse lagen jedoch noch unter den düstersten Prognosen.

Trotz des schwierigen Umfelds erzielte die Marke Swatch in China ein Umsatzplus von 10 Prozent, was zeigt, dass preisgünstigere Marken sich besser als die hochpreisigen Pendants behaupten. CEO Nick Hayek betonte, dass das Unternehmen die Produktion um über 20 Prozent reduziert hat, jedoch keine Kürzungen im Personalbereich vornimmt, um langfristig agieren zu können. Diese Strategie soll Swatch helfen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, sobald sich der Markt erholt.

Die Aktien von Swatch fielen in Zürich um mehr als 10 Prozent, der stärkste Rückgang seit März 2020. Dies verdeutlicht die Bedenken der Investoren bezüglich der fortwährenden Probleme in der Luxusgüterindustrie und den geopolitischen Spannungen in Europa, die das Geschäft zusätzlich belasten.

Insgesamt steht Swatch vor erheblichen Herausforderungen, die durch die anhaltende Nachfrageflaute und die notwendige Neuausrichtung der Marke erschwert werden. Trotz der schwierigen ersten Jahreshälfte zeigt sich das Management optimistisch, dass sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte verbessern und die eingeleiteten Sparmaßnahmen Früchte tragen werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion