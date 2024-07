Die letzte Transaktion umfasste 3.846 Bitcoin im Wert von rund 62.604 US-Dollar pro Bitcoin, die laut Arkham Intelligence an "Flow Traders and 139Po", also an Unternehmen, die wahrscheinlich institutionelle Einlagen/OTC-Dienste anbieten, gesendet wurden.

Bitcoin-Experte Roman Reher kommentierte die Verkäufe der deutschen Behörden bereits in der vergangenen Woche gegenüber MSN wie folgt: "Die Tatsache, dass die deutschen Behörden Bitcoin sogar am amerikanischen Unabhängigkeitstag an Börsen schickten, deutet auf unerfahrene Handlungsweisen hin. An US-Feiertagen ist die Liquidität am Finanzmarkt generell niedriger, was einen starken Verkaufsdruck auslösen und zu fallenden Kursen führen kann, unter denen der Verkäufer letztendlich leidet."

Trotz des Ausstiegs Deutschlands aus seinen Bitcoin-Beständen bleibt der Druck auf den Markt aufgrund des bevorstehenden Entschädigungsplans für Mt. Gox in Höhe von neun Milliarden US-Dollar bestehen. Die Börse Mt. Gox, die 2014 zusammenbrach, ist seit langem eine Quelle der Marktangst. Der Entschädigungsplan zielt darauf ab, die Gläubiger zu entschädigen, was in den kommenden Wochen zu einem erheblichen Verkaufsdruck auf dem Markt führen könnte.

Am Montag notiert die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt allerdings zunächst so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr. Dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Marktteilnehmer vermuten nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der kryptofreundliche Republikaner die Präsidentschaftswahlen im November gewinnt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 62.615$ auf CryptoCompare Index (15. Juli 2024, 14:22 Uhr) gehandelt.