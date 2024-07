Future Market Insights prognostiziert, dass der globale Kakao-Markt von einem Volumen von aktuell etwa 15,2 Milliarden US-Dollar bis 2033 auf über 24 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Angetrieben wird das Wachstum von der steigenden Nachfrage in der Konfektindustrie und einer wachsenden Wertschätzung der gesundheitlichen Vorteile von Kakao. Diese steigende Nachfrage, gekoppelt mit der schwindenden Produktion in führenden Anbauländern wie der Elfenbeinküste und Ghana, wo Produktionsrückgänge zu verzeichnen sind, sorgt für eine bullische Grundstimmung auf dem Markt.

Kakao -Futures haben sich in diesem Jahr zeitweise fast verdreifacht. Nachdem die Kontrakte zu Beginn des Jahres noch um die Marke von 4000 US-Dollar je Tonne pendelten, waren es Mitte April schon etwa 11.500 US-Dollar. Dahinter steckten vor allem das geringe Angebot, nachdem die Ernten in Westafrika, der wichtigsten Anbauregion für Kakao, drei Jahre in Folge extrem schwach ausgefallen waren.

In der Elfenbeinküste, dem größten Kakaoproduzenten der Welt, haben niedrigere Erntezahlen die Preise nach oben getrieben. Gleichzeitig wird in Ghana, dem zweitgrößten Produzenten, eine Erholung der Kakaoernte erwartet, die durch verbesserte Wetterbedingungen unterstützt wird. Diese gemischten Signale tragen zu einer erhöhten Unsicherheit auf den Märkten bei und machen Kakao zu einer zunehmend volatilen Anlage.

Am Montag gaben die Preise für die Kakao-Futures den zweiten Tag in Folge nach, eine Reaktion auf das gute Wetter in Schlüsselanbaugebieten Westafrikas, das die Erwartungen an die bevorstehende Erntesaison verbessert hat.

Fazit

Trotz eines Rückgangs um bis zu 4,1 Prozent halten sich die Preise dank anhaltender Sorgen um langfristige Versorgungsprobleme und neuer politischer Unsicherheiten in der Elfenbeinküste weiterhin im Aufwärtstrend. Diese Entwicklungen zeichnen ein Bild von einem Markt, der zwar kurzfristige Volatilität erlebt, aber langfristig durch strukturelle Engpässe unter Druck steht.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern!

Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren.

Der aktuelle Preisrückgang und die anhaltenden Versorgungsängste spiegeln die komplexe Dynamik des Kakaomarktes wider, der von geopolitischen Unsicherheiten, klimatischen Bedingungen und Veränderungen im Verbraucherverhalten beeinflusst wird.

Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleiben die langfristigen Aussichten aufgrund der steigenden globalen Nachfrage und der begrenzten Produktionserhöhungen positiv. Investoren und Marktteilnehmer müssen sich jedoch auf weiterhin hohe Volatilität und potenzielle Preisschwankungen einstellen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion