"Ease please!" – "Senken bitte!" hat Ian Shepherdson, Chefvolkswirt des Research-Hauses Pantheon Macroeconomics, seine jüngste Studie betitelt, in der er die US-Notenbank zu baldigen Zinssenkungen auffordert.

Seiner bereits vor dem Wochenende veröffentlichten Analyse sind in der vergangenen Woche zwei gemischte Inflationsberichte vorausgegangen. Während die Daten zur US-Verbraucherpreisinflation unter den Erwartungen lagen, zog die Entwicklung der Produzentenpreise überraschend stark an.

Dennoch sieht Shepherdson insgesamt sieben Gründe, aus denen Jerome Powell die Zinsen senken sollte, und zwar rasch.

1. Wirtschaftswachstum

Laut den Daten von Shepherdson und seinem Team hat sich das Wirtschaftswachstum inzwischen auf 1,4 Prozent verlangsamt. Das deckt sich mit Daten der Atlanta-Fed, deren GDP-Livetracker zuletzt 1,5 Prozent angezeigt hatte. Inzwischen prognostiziert dieser jedoch wieder ein Wachstum von 2,0 Prozent für das laufende Quartal.

2. Verbraucherausgaben

Im ersten Halbjahr seien die realen, also die inflationsbereinigten, Verbraucherausgaben nur um 1,5 Prozent gestiegen, während sie im zweiten Halbjahr 2023 noch 3,2 Prozent betragen hatten. Auch seien die Sparguthaben und Rücklagen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen aufgebraucht.

3. Häusermarkt

Trotz der zuletzt deutlich geringeren Bauaktivität und schwachen Verkaufszahlen rechnet Shepherdson schon sehr bald mit deutlich fallenden Häuserpreisen. Seiner Einschätzung nach werde das Angebot die Nachfrage angesichts hoher Hypothekenzinsen schon bald übersteigen, was die aktuell hartnäckige Shelter-Inflation dämpfen werde.

4. Investitionsausgaben

Aufgrund höherer Zinsen und strengerer Regeln zur Kreditvergabe würden viele Unternehmen aktuell nur im Bereich Künstlicher Intelligenz, darüber hinaus aber kaum investieren.

5. Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt habe sich jüngst Entspannung gezeigt. Hierzu verweist Shepherdson auf die letzten NFP-Daten, die einen Aufbau von nur 136.000 Stellen in der Privatwirtschaft gezeigt haben. Dieser moderate Stellenaufbau treffe vermehrt auf steigende Entlassungen. Ein solcher Trend zeichnet sich mit Blick auf die wöchentlich veröffentlichten Anträge auf Arbeitslosenhilfe schon seit einigen Wochen ab.

6. Inflationsentwicklung

Der Chefvolkswirt rechnet mit einer Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank bereits im kommenden Jahr: "Was für die Fed am meisten zählt, sind Belege für einen nachhaltigen Rückgang der Dienstleistungsinflation exklusive Kosten für Unterkunft". Das soll sich laut Shepherdson vor allem aufgrund des sich verlangsamenden Lohnwachstums schon bald einstellen.

7. Dot Plot

Als "Dot Plot" wird die Übersicht aller Offenmarktausschussmitglieder zu ihren individuellen Zinserwartungen verstanden. Der von der Fed zuletzt präsentierte sei laut dem Analysten aber schon längst überholt, da sich einen Inflationsrückgang begünstigende Faktoren längst ergeben hätten.

Shepherdson kommt daher zu dem Schluss, dass die US-Notenbank ihre Zinsen deutlich stärker senken wird als vom Markt aktuell eingepreist. Er sieht einen Rückgang der Leizinsen um 125 Basispunkte. Das entspricht fünf Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten und kommt der Marktschätzung zu Jahresbeginn nahe. Aktuell preisen Anleger jedoch nur 3 Senkungen ein.

Fazit: Zinswende garantiert keine steigenden Aktienkurse

Die von Pantheon Macroeconomics vorgestellten sieben Gründe für eine baldige und kräftige Zinswende sind überwiegend schlüssig und werden von den von Chefvolkswirt Shepherdson ausgewählten Daten unterstützt.

Gleichzeitig sollten Anleger vorsichtig sein, eine Zinswende mit steigenden Aktienkursen gleichzusetzen, denn die Auswahlliste liest sich gleichzeitig wie ein Rezept für eine Rezession. Da sich Aktienkurse langfristig immer an der Entwicklung der Unternehmensgewinne orientieren, sind anstatt steigenden auch sinkende Kurse zu erwarten.

Da die Renditen für US-Anleihen in den vergangenen Tagen bereits stark gesunken und Aktien umgekehrt stark gestiegen sind, dürfte eine Zinswende inzwischen vollständig eingepreist sind. Daher könnten Zinssenkungen auch der Auftakt zu Gewinnmitnahmen sein, getreu dem Motto: "Buy the rumor, sell the facts!" So zumindest ist nach der ersten Zinssenkung der EZB der Fall gewesen.

