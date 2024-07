Trump ante portas: Macht Fed Fehler, wenn sie Zinsen senkt?

Nach dem Attentat auf Trump wird immer wahrscheinlicher, dass "The Donald" die US-Wahlen gewinnen wird - kann die Fed dann wirklich schon bald (Juli oder September) die Zinsen senken? Denn eines ist klar: wenn Trump auch nur eingermaßen das umsetzt, was er verspricht, wird die Inflation in den USA wieder deutlich nach oben schießen (Zölle. Abschiebung Migranten, Druck auf Fed, die Zinsen schnell zu senken etc.). Kein Zufall daher, dass die längerfirstigen Inflationserwartungen (für die nächsten fünf Jahre) seit einigen Tagen extrem nach oben schiessen - und steigende Inflationserwartungen bedeuten faktisch steigende Inflation (selbsterfüllende Prophezeiung - man zieht in Erwartung steigender Preise Käufe vor und schürt damit die Nachfrage). Die Fed ist in einer immer schwieriger werdenden Lage..

Hinweise aus Video:

