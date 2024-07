Mit einem Plus von knapp zwei Prozent im Endspurt vor dem Finale konnte sich der Generika-Hersteller KRKA durchsetzen und den Titel holen. Auch fundamental konnte das Unternehmen, das weltweit tätig ist und über 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, punkten.

Im ersten Halbjahr meldete das Unternehmen 985 Millionen Euro Umsatz, eine Steigerung um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn konnte sogar um 30 Prozent auf über 220 Millionen Euro zulegen.

Der Titel der besten Aktie des Turniers geht hingegen nach Georgien. Die Aktie von Georgia Capital konnte zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli satte 27 Prozent zulegen. Nicht viel hätte gefehlt, und die Georgier wären auch ins Finale eingezogen.

wO-Aktien-EM: So funktioniert sie!

Die wO-Redaktion hat aus jedem der 24 Teilnehmerländer eine Aktie ausgewählt. Mit dabei sind altbekannte Namen, spannende Nebenwerte und internationale Geheimtipps. Eingeteilt in die 6 Gruppen spielen die Aktien in den kommenden zwei Wochen um den Gruppensieg. Die beiden Aktien mit der besten Performance ab dem EM-Start ziehen ins Achtelfinale ein, genauso wie die 4 besten Gruppendritten. In der anschließenden K.O.-Phase ziehen ebenfalls die Aktien mit der besseren Performance eine Runde weiter. Bis ins Finale nach Berlin am 14. Juli.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion