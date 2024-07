Nicht, dass der Onlinehändler Amazon und seine Pakete ohnehin nicht schon allgegenwärtig seien: Die Rabattschlacht am Prime Day am 16. und 17. Juli soll die Marke aber nochmals weiter stärken und mehr Kunden von einer bezahlten Prime-Mitgliedschaft überzeugen. Der diesjährige Prime Day verspricht wieder Millionen von reduzierten Artikeln in über 35 Kategorien und erweiterten Same-Day-Versand in mehr als 110 US-Metropolen.

Wie Analyst Justin Post von BofA Research in einer Analyse zum Prime Day schreibt, werden die Angebote dieses Jahr bereits früher verfügbar sein, was einen Teil der Verkäufe bereits vor dem eigentlichen Prime Day ankurbeln könnte. Seit dem 8. Juli haben Prime-Mitglieder Zugang zu exklusiven Deals, die von Influencern inspiriert sind, sowie zu Ersparnissen auf teilnehmenden Drittanbieter-Websites über "Buy with Prime".