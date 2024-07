Legt man zum anderen neben dem klassischen 123-Zählalgorithmus noch die Fibonacci-Reihen auf die letzten Hoch- und Tiefpunkte an, eröffnet sich allein durch den fehlenden Test des Minimalkorrekturziels gelegen am 38,2 % Fibo ein neuerliches Korrekturfenster. An dieser Stelle wäre im Anschluss eine Wiederaufnahme der Anfang Juni gestarteten Kursrallye aufgrund eines vorausgegangenen Impulses denkbar und würde entsprechende Long-Chance auf einem tieferen Niveau bedeuten.

Der seit Anfang Juli definierte Abwärtstrend bei WTI könnte die Notierungen bei weiterer Abgabebereitschaft in den Bereich von rund 80,00 US-Dollar und somit den 200-Tage-Durchschnitt gen Süden drücken. Genau an dieser Stelle ist auch das 38,2 % Fibo vorzufinden und stellt das Minimallkorrekturziel dar. Sollte dagegen ein Kurssprung über das Freitagshoch von 83,71 US-Dollar gelingen, würde dies gegen einige technische Regeln verstoßen, aber dafür einen zeitnahen Test der Sommerhochs bei 84,49 US-Dollar ermöglichen. Ob Verkäufer eine unfertige Konsolidierung hinnehmen, bleibt zu bezweifeln.