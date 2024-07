Rolf Buch, seines Zeichens CEO des größten deutschen Immobilienunternehmens Vonovia, erwartet, dass weitere Unternehmen in der Branche finanzielle Probleme bekommen werden. Trotz dieser deprimierenden Vorhersage ist CEO Buch zuversichtlich über die Situation bei Vonovia. Er unterstreicht, dass die deutschen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, früher Anpassungen an den Immobilienwerten getroffen haben. Im Gegensatz dazu planen viele andere Marktteilnehmer diese Anpassungen erst in diesem Jahr. Vonovia ist der größte Vermieter in Deutschland und verwaltet etwa 545.000 Wohnungen. Die ab 2022 erfolgte Zinssteigerung hat den gut eine Dekade laufenden Immobilienboom abgewürgt und aktuell zu merklichen Preisrückgängen geführt. Gleichzeitig ziehen die Mieten an, da viele potenzielle Käufer aufgrund gestiegener Kosten ihre Pläne für die Anschaffung von Eigentum aufgeben und so die Mieten nach oben treiben.

