Ein geläuterter Befürworter der Digitalwährung ist mittlerweile Larry Fink, der CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock . In einer bemerkenswerten Kehrtwende gegenüber seinen früheren Ansichten, bezeichnete Fink während eines Interviews mit CNBC Bitcoin als "legitimes Finanzinstrument", das in Anlegerportfolios seinen Platz habe.

Nach einer ausgeprägten Schwächeperiode setzte die beliebteste Kryptowährung Bitcoin zur Aufholjagd an. Auslöser dafür sind gleich mehrere Antriebsmotoren, die dem Markt Rückenwind geben und Bitcoin auf ein Zwei-Wochen-Hoch über 63.000 US-Dollar katapultiert haben. In den letzten sieben Tagen hat die Kryptowährung gut 10 Prozent gewonnen.

Fink hat seine Sicht auf Bitcoin grundlegend geändert. Während er Bitcoin einst als "Index für Geldwäsche" kritisiert hatte, erklärte Fink nun, er sei ein "starker Befürworter" der Kryptowährung als Investment. Bitcoin sei "digitales Gold", schwärmte er.

Dies begründet er mit der zunehmenden Angst vor der Abwertung der Währungen durch hohe Staatsdefizite. Er sieht Bitcoin auch als Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die außerhalb staatlicher Kontrollen investieren möchten. Diese Aussage fiel zusammen mit der Bekanntgabe, dass BlackRock im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen habe.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern!

Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren.

Die Äußerungen von Fink kommen zu einer turbulenten Zeit, in der die Kryptowährung zeitweise unter 55.000 US-Dollar je Bitcoin gefallen war. Unterstützung kommt in diesen Tagen auch von den politischen Entwicklungen in den USA, insbesondere durch das gescheiterte Attentat auf Donald Trump, was seine Chancen auf eine Wiederwahl erhöhte und Hoffnungen auf eine kryptofreundliche US-Administration stärkte.

Die potenzielle Wahl von US-Senator J.D. Vance, einem bekannten Befürworter der Krypto-Industrie, als Vizepräsidentschaftskandidat neben Trump verstärkte diese Hoffnungen weiter. Vance ist bekannt für seine Unterstützung deregulierender Maßnahmen im Kryptobereich und seine offene Haltung zu Bitcoin.

Die Position von Fink zu Bitcoin und die jüngsten politischen Entwicklungen könnten somit einen erheblichen Einfluss auf die Zukunft von Bitcoin und anderen Kryptowährungen haben, besonders in einem Umfeld, das durch zunehmende regulatorische Prüfungen und wirtschaftliche Unsicherheiten geprägt ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion