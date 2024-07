Überraschung vor dem Juli-Verfallstag

Quelle: https://www.stockstreet.de/boersen-tools/verfallstag-diagramm#/

Noch am Dienstag fiel er auf unter 18.250 Punkte zurück und damit in den bearishen Bereich, in dem die Put-Positionen (rote Balken) dominieren. Die Call-Positionen (blaue Balken) bei 18.600/700, aber vor allem die große Position bei 19.000 schienen völlig ungefährdet

Das hat sich spätestens mit dem starken Anstieg am Freitagnachmittag geändert, bei dem der DAX das Niveau des Hochs von Anfang April sowie die vorherigen Zwischenhochs von Juni und Juli (blaue Linien) überwand (siehe folgender Chart). Diese schnelle Wende der charttechnischen Lage dürfte für die Stillhalter eine Überraschung gewesen sein.

So funktioniert die „Verfallstags-Mechanik“

Denn aus Sicht des Verfallstagsdiagramms sind damit die größeren Call-Positionen bei 18.600/700 Punkten schon im Geld. Aus charttechnischer Sicht ist der DAX nun auf dem Sprung, das Allzeithoch vom Mai bzw. die runde 19.000-Punkte-Marke zu attackieren. Und damit auch die große Call-Position auf diesem Niveau.

Die „Verfallstags-Mechanik“, die dadurch ausgelöst wurde, ist klar: Da die entsprechenden Call-Positionen am Freitag in kürzester Zeit ins Geld gelaufen sind, mussten sie von den Stillhaltern abgesicherten werden. Die Absicherungen wiederum verstärken die Kursbewegung, die sie ausgelöst haben – in diesem Fall also den Kursanstieg.

Es ist daher wohl kein Zufall, dass der DAX am Freitag zu den stärksten der großen Indizes zählte – schließlich ist der DAX mit seiner Free-Float-Marktkapitalisierung von nur 1.3 Billionen Euro ein vergleichsweise enger Markt. (Zum Vergleich: Allein Meta bringt es schon auf eine Marktkapitalisierung von 1,16 Billionen Euro; die noch größeren Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Nvidia sind zusammen 10-mal größer als der gesamte DAX!)

Richtungslos bis zum Juli-Verfallstag?

Und auch der gestrige Kursverlauf bestätigt, dass der Impuls vom Freitag hauptsächlich eine Verfallstagseffekt war: Der DAX stagniert am Vormittag – weil die Absicherungen aufgebaut waren und der Kursdruck fehlte, der dadurch ausgelöst wurde.

Am Nachmittag, bis zum Beginn des US-Handels, gab der Kurs dann nach – nachdem durch den Rückfall unter 18.700 Punkte die Absicherungen nach und nach wieder aufgelöst werden konnten/mussten. Das verstärkte den Rückfall, der dadurch ähnlich dynamisch verlief wie der Anstieg am Freitag.

Aber Verfallstagseffekt hin oder her – offensichtlich fehlen dem DAX aktuell andere Impulse, sonst hätte der eine wie die andere Kursschub weitergehen sollen. Es könnte also sein, dass der DAX bis zum Verfallstag richtungslos im Bereich der blauen Zone verharrt. Falls sich die Bullen noch aufraffen können, ist bis zum Verfallstag ein Vorstoß bis 19.000 Punkte, also ein neues Hoch drin. Wenn dagegen die Bären ans Ruder kommen, könnte nochmal die grüne Unterstützung bei gut 18.200 Punkten angesteuert werden.

Mit besten Grüßen

Ihr Torsten Ewert

(Quelle: www.stockstreet.de )