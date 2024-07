Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche Gewinne verzeichnet. Nach einem verhaltenen Wochenstart ging es ab Wochenmitte durchgehend aufwärts. Wichtigste Impulsgeber waren einmal mehr die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen in den USA. Nachdem die Inflationsrate zurückgegangen war, konnten sich viele Marktteilenehmer wieder einen ersten Zinsschritt nach unten im September vorstellen, einige spekulierten bereits über drei Zinssenkungen im laufenden Jahr statt der zwei, mit denen an den Märkten zuletzt gerechnet wurde. Natürlich gab es auch etliche skeptischere Stimmen, die in der vergangenen Woche aber keinen großen Einfluss auf das Marktgeschehen hatten.

Wir stellen den Marktkommentar der Börse München vor.