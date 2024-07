Die Q2-Berichtssaison nimmt Fahrt auf. In den nächsten zwei Wochen berichten fast 40 Prozent des S&P 500 nach Marktkapitalisierung. Aber nicht nur auf der Unternehmensseite wird es spannend, denn auf ihren Sitzungen am 18. und 31. Juli dürften die EZB und Fed ihre weitere Zinspolitik bekannt geben. Politisch stehen heute das Eurogroup-Treffen und bis zum 18. Juli die Parteitagung der US-Republikaner auf der Agenda. Am 26. Juli starten die Olympischen Spiele in Paris.Heute stehen BIP (Q2), Industrieproduktion (Jun.) und Einzelhandelsumsätze (Jun.) aus China sowie der Empire State Index (Jul.) aus den USA auf der Agenda. Morgen folgen die Einzelhandelsumsätze (Jun.) für die USA und die ZEW-Konjunkturerwartungen (Jul.) für Deutschland. Am Mittwoch werden Inflationsdaten (Jun.) für die Eurozone und US-Wohnungsbaudaten (Jun.) veröffentlicht, am Donnerstag der Philadelphia Fed Index (Jul.). In der Folgewoche stehen die vorläufigen US-Einkaufsmanagerdaten (Juli) und der US-PCE-Preisindex (Juni) an.