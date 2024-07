Über viele Wochen hinweg herrschte in der Krypto-Branche Katerstimmung. Das vor dem Bitcoin-Halving aufgeheizte Sentiment kühlte sich im Frühjahr ab, was zu sinkenden Kursen führte.

Krypto-Anleger wetten auf Donald Trump

Spätestens seit dem Wochenende sind Bitcoin, Ethereum und Co. aber wieder obenauf. Experten erwarten, dass die Chancen auf einen Wahlsieg von Donald Trump nach dem gescheiterten Attentat stark gestiegen sind.

Zuletzt hat sich Donald Trump für Krypto-Währungen ausgesprochen und sich mit Vertretern der Branche getroffen. Am Montag hat er außerdem James David Vance als seinen Running Mate auserkoren. Vance gilt ebenfalls als Unterstützer von Krypto-Währungen.

Solana nach Erholung mit Kaufsignal

Das sorgte für eine kräftige Erholung und steigende Kurse. Besonders spannend ist die Ausgangslage nun bei Solana, wie ein Blick in den Chart zeigt.

Quelle: TradingView.com

Erfolgreicher Test bereitet Boden für Erholungsrallye

Die nach Marktkapitalisierung derzeit fünftgrößte Kryptowährung der Welt blickt auf eine hervorragende Performance in den vergangenen 12 Monaten zurück. Solana konnte sich von 17 US-Dollar auf zeitweise über 200 US-Dollar verteuern.

Hier setzten Gewinnmitnahmen ein. In der Folge setzte Solana mehrfach in Richtung 120 US-Dollar zurück, die Unterstützung konnte aber jedes Mal erfolgreich verteidigt werden. Das bereitete in den vergangenen Wochen den Boden für eine dynamische Erholung.

Trendwendeformation mit hoher Zuverlässigkeit

Im Chart zeichnet sich zunehmend deutlich eine W-Formation ab. Doppelböden mit einem solchen Kursverlauf sind Trendwendesignale mit hoher Zuverlässigkeit. Solana könnte daher bereits in Kürze vor einer erneuten Rallye stehen.

Auf diesem Weg hat die Kryptowährung mit dem Sprung über das Verlaufshoch bei 155 US-Dollar, das nun als Unterstützung fungiert, einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Als nächstes dürfte der Widerstand bei 175 US-Dollar angelaufen werden.

Trendstärkeindikator liefert Kaufsignal

Ein nachhaltiger Sprung darüber würde die W-Formation erfolgreich abschließen und den Weg frei machen für Kursgewinne bis in den Bereich zwischen 200 und 205 US-Dollar. Zuvor muss allerdings die Abwärtstrendlinie überwunden werden.

Hierfür stehen die Chancen gar nicht schlecht, nachdem der Trendstärkeindikator MACD in den Plus-Bereich zurückgekehrt ist und damit einen Aufwärtstrend von Solana anzeigt. Ebenfalls gut gefällt, dass sich die technische Indikation zuletzt mit steigenden Kursen verbessert hat.

Technisch gesunder Aufwärtstrend

Das bedeutet, dass der Kursanstieg auf soliden Beinen steht und zunächst kein Fehlsignal zu befürchten ist. Damit das so bleibt, sollten der MACD und der Relative-Stärke-Indikator nach Möglichkeit für neue Verlaufshochs von Solana eigene, markante Hochs ausbilden.

Deutlich verschlechtern würde sich das Chartbild für Kurse unterhalb von 140 US-Dollar. In diesem Fall ist mit einem weiteren Test der Unterstützung von 120 US-Dollar zu rechnen. Fällt auch diese, dürfte es für Solana und seine Käufer ungemütlich werden.

Fazit: Attraktive Einstiegschance

Kryptowährungen sind spätestens seit dem Wochenende wieder gefragt. Neben Bitcoin und Ethereum ist das Interesse auch an Solana groß, zumal hier schon in Kürze die Zulassung von Spot-ETFs bevorstehen könnte.

Durch die jüngste Kurserholung hat sich ein technisches Kaufsignal ergeben. Risikoaffine Anleger nutzen das zum Einstieg in die fünftgrößte Digitalwährung der Welt und sichern sich mit einem Stopp bei etwa 140 US-Dollar ab.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion