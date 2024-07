Barry Callebaut (CH0009002962) ist einer der größten Schokoladenhersteller und Kakaoverarbeiter der Welt und mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. Schweizer Franken (9 Mrd. Euro) im Schweizer Midcap-Index SMIM vertreten. Das Unternehmen hat drei Vertriebskanäle erschlossen: Barry Callebaut ist 1) Hersteller von Grundstoffen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, 2) Lieferant von Lieferung von hochwertigen Fertig- und Halbfertigprodukten für die gewerbliche Verwendung, etwa in Confiserien, Bäckereien, Hotels und der Gastronomie sowie 3) Betreiber von Automaten und Point-of-Sale-Lösungen mit Getränken und Convenience-Produkten.

Die gestiegenen Kakaopreise konnte der Konzern in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahrs an die Kunden weiterreichen und bestätige vergangene Woche die Jahresprognose mit einem leichten Gewinn- und Umsatzanstieg. An der Börse fürchtet man sich allerdings vor einem langfristig hohen Kakaopreis und schickte die Aktie mit minus 11 Prozent auf Talfahrt. Wer das aktuelle Kursniveau als attraktives Einstiegsniveau begreift, kann sich mit den Discount-Zertifikaten positionieren und die maximalen Renditen schon bei einer Seitwärtsbewegung realisieren.