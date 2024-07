Die Aktie von Celsius Holdings , einem Hersteller für Erfrischungsgetränke, die sich an ein gesundheitsbewusstes und kaufkräftiges Publikum richten, ist einer der weniger bekannten Börsenstars der vergangenen Jahre.

Auf der Spitze des Höhenfluges verzeichneten die Anteile Kursgewinne von über 6.000 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Eine Performance, die sogar die von KI-Überflieger Nvidia (+2.970 Prozent) hinter sich lässt.

Seit einigen Wochen läuft für Celsius aber nicht mehr viel zusammen. Die Aktie hat von ihrem Allzeithoch bei knapp 100 US-Dollar scharf zurückgesetzt, dadurch ist im Chart ein Doppel-Top entstanden. Inzwischen ist die einstige 6.000-Prozent-Aktie daher "nur" noch ein 3.600-Prozent-Papier.

Bodenbildungsversuch scheitert nach heftigen Verlusten

Zwar versuchten sich die Käufer im Bereich von 60 US-Dollar an einer Bodenbildung. Diese Bemühungen müssen allerdings spätestens nach dem schwachen Handelsauftakt am Montag als gescheitert gelten, denn Celsius hat fast 11 Prozent an Wert verloren.

Nachfragesorgen und ein kritischer Bericht

Ursache für die erneuten Kursverluste sind anhaltende Nachfragesorgen. Bereits in der vergangenen Woche förderte eine Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley schwächere Verkäufe zutage. Auch das gemischt ausgefallene Quartalsergebnis von Dividendenaristokrat PepsiCo war nicht geeignet, Sorgen um geringere Verkaufserlöse zu zerstreuen.

Zum Wochenauftakt sorgte ein Bericht des Wall Street Journal für neuen Ärger. Der warnte vor gesundheitlichen Gefahren durch Energy Drinks und adressierte dabei explizit auch die Getränke von Celsius. Dessen Werbung mit einer Fett verbrennenden und den Kreislauf anregenden Wirkung sei irreführend.

Auch die Aktien der Konkurrenz waren von dem Bericht betroffen. Monster büßte knapp zwei Prozent an Wert ein. PepsiCo, das mit rund 8,5 Prozent an Celsius beteiligt ist, gab um 1,5 Prozent nach.

Fazit: Vor einem Einstieg Bodenbildung abwarten

Die Konsolidierung der Aktie von Celsius hält an, nachdem Nachfragesorgen und eine Story des Wall Street Journal das Anlegersentiment belastet haben. Gegenüber dem Jahreswechsel notieren die Anteile daher inzwischen mit einem Minus von 3,5 Prozent.

Angesichts der hohen Bewertung der Aktie sowie der technisch angeschlagenen Situation sollten Anleger ein Engagement zunächst meiden. Eine neue Einstiegschance könnte sich ergeben, wenn im Bereich der Unterstützung von 50 US-Dollar eine nachhaltige Bodenbildung gelingt.

Fällt auch diese Marke, dürfte der Support bei 40 US-Dollar angelaufen werden. Das Abwärtspotenzial der Aktie ist also trotz der jüngsten Kursverluste noch immer beträchtlich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

