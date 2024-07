Laut Morgan Stanley sei Apple aufgrund seiner vielversprechenden KI-Initiativen ein "Top-Pick". Diese Initiativen, darunter die kürzlich eingeführte Apple Intelligence, motivieren Kunden zum Upgrade ihrer Geräte, um auf die neueste Technologie zuzugreifen und Apple näher an die Konkurrenz von Google und Microsoft heranzuführen.

Am Montag verzeichnete die Aktie von Apple einen Anstieg von rund 1,7 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley und Loop Capital das Kursziel für den Technologiegiganten erhöht haben. Die Kursgewinne steigerten den Marktwert auf etwa 3,6 Billionen US-Dollar, den höchsten weltweit.

"Apple Intelligence [ist] ein entscheidender Treiber, der die Nachfrage nach iPhones und iPads steigert", so Morgan Stanley. Die neue Technologie ist allerdings nur mit acht Prozent der aktuellen iPhone- und iPad-Modelle kompatibel. Trotzdem könnte Apple in den nächsten zwei Jahren nahezu 500 Millionen iPhones absetzen, wenn man bedenkt, dass weltweit etwa 1,3 Milliarden dieser Smartphones im Umlauf sind.

Die Analysten, die zuvor prognostizierten, dass Apple jährlich zwischen 230 Millionen und 235 Millionen iPhones verkaufen würde, haben ihr Kursziel von 216 auf 273 US-Dollar angehoben. "Trotz des jüngsten Stimmungsumschwungs bei den Anlegern und der damit verbundenen Outperformance glauben wir, dass die Aktie noch mehr Spielraum hat, da die Anleger Apple-Aktien im Großen und Ganzen weiterhin untergewichten."

Auch Loop Capital ist der Meinung, dass Apple auf dem besten Weg sei, die wichtigste Anlaufstelle für Verbraucher zu werden, die Anwendungen für künstliche Intelligenz suchen. In einer Research Note von Ananda Baruah hat Loop Capital die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Unternehmen hat im gleichen Zuge das Kursziel um fast 30 Prozent von 231 auf 300 US-Dollar angehoben – nun das höchste an der Wall Street.

Apple habe die Möglichkeit, sich in den nächsten Jahren als "Basislager" für die Nutzung generativer KI durch die Verbraucher zu etablieren, so das Team. Das würde auf eine Wiederholung des Erfolges mit sozialen Medien vor 15 Jahren, mit dem iPhone, und mit dem Konsum digitaler Inhalte vor 20 Jahren, mit dem iPod, hinauslaufen, so Loop Capital.

"Jeder dieser Trends war ein wesentlicher Katalysator für die Aktie, und die grundlegende Mathematik legt nahe, dass Gen AI die Möglichkeit hat, dasselbe zu tun", so die Notiz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion