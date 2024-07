Nicht nur Oppenheimer, sondern viele an der Wall Street betrachten den Handel mit Small Caps als eine potenzielle Gewinnstrategie in diesem Jahr. Der Sektor neigt dazu, sich während der US-Präsidentschaftswahlen gut zu entwickeln. Da Small Caps empfindlicher auf Zinssätze reagieren, dürften sie auch von niedrigeren Kreditkosten profitieren, wenn die US-Notenbank schließlich die Zinsen senkt.

Tom Lee, Leiter der Forschungsabteilung von Fundstrat, sieht den Sektor als den "überzeugendsten kurzfristigen Investment Case" an. Lee rechnet damit, dass Small Caps bis Ende des Jahres um 50 Prozent zulegen könnten. "Der erstaunlich niedrige Verbraucherpreisindex vom Juni gibt unserer Meinung nach grünes Licht für eine weitere Rallye bei Small Caps", so Lee.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Auch der Optionsmarkt sendet ermutigende Signale für Small-Cap-Anleger. Die Nachfrage nach bullischen Call-Optionen, die an den Russell 2000 und einen börsengehandelten Fonds, der den Index abbildet, gebunden sind, ist in den letzten Sitzungen sprunghaft angestiegen, so dass diese Kontrakte mit einem Aufschlag gegenüber bearischen Puts gehandelt werden, so Mandy Xu, Leiterin der Abteilung für Derivatemarktinformationen bei Cboe Global Markets. Dies deutet darauf hin, dass die Rallye bei den Small Caps zumindest kurzfristig noch weitergehen könnte.

"Wir haben dies im letzten Jahr [im vierten Quartal] gesehen, als die Hausse bei den Small Caps einen Extremwert erreichte, obwohl der Handel letztendlich nachließ, als die Wetten auf Zinssenkungen zurückgenommen wurden. Wird es dieses Mal anders sein?" so Xu gegenüber MarketWatch.

Call-Optionen gewähren Händlern das Recht, Anteile der zugrunde liegenden Aktie oder des ETF zu einem vereinbarten Preis zu kaufen, bevor sie verfallen. In ähnlicher Weise geben Put-Optionen den Händlern das Recht zum Verkauf.

Trump-Trade?

"Viele Anleger betrachten Small Caps als potenziellen Trump-Trade, aber der Weg für eine Outperformance von Small Caps ist schmal", gibt David Kostin, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, zu Bedenken. Laut Kostin hätten Small Caps zwar nach der Wahl von Trump im Jahr 2016 besser abgeschnitten, aber das sei gewesen, als die Zinssätze viel niedriger waren.

"Damit sich Small Caps besser entwickeln, müsste die Politik nach der Wahl die Aussichten für das Wirtschafts- und Ertragswachstum deutlich verbessern, ohne die Zinsen nach oben zu drücken", so Kostin.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion