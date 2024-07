Der starke US-Dollar hielt das Edelmetall lange Zeit im Zaum. Zwar zerrte Gold ein ums andere Mal an diesen Ketten, doch wirklich befreien konnte es sich nicht. Das könnte sich nun ändern, denn der Greenback ist in eine veritable Schwächephase gestolpert. Der US-Dollar-Index veranschaulicht diese Schwäche. So steht im US-Dollar-Index die wichtige Unterstützung um 104 Punkte unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 104 Punkte wäre ein weiteres Zeichen der Greenback-Schwäche; für eine mögliche Rekordjagd bei Gold wären das nicht die schlechtesten Voraussetzungen.

Jetzt auch noch das!

Während die Gold-Käufe der Noten- und Zentralbanken bekanntermaßen einen großen Anteil an der zurückliegenden Aufwärtsbewegung bei Gold hatten, konnte man das bislang von den physisch besicherten Gold-ETF nicht behaupten. Ganz im Gegenteil. Während Gold haussierte, floss Kapital aus den Gold-ETF ab. So verzeichnete auch der SPDR Gold Shares, seines Zeichens weltgrößter physisch besicherter Gold-ETF, seit geraumer Zeit keine nennenswerten Zuflüsse und hatte stattdessen eher mit Kapitalabflüssen zu kämpfen. Nun verzeichnet der SPDR Gold Shares zwar auch aktuell noch immer keine nachhaltigen Zuflüsse, doch der Kapitalabfluss scheint erst einmal gestoppt zu sein. Seit Anfang Juli stiegen die Bestände sogar wieder leicht an. Diesen Trend sollte man noch nicht überbewerten, doch allemal im Auge behalten. Womöglich betritt ein wichtiger Nachfrager nun doch noch das Spielfeld. Und das könnte die Karten noch einmal neu mischen.

Fazit

Gold hat nun die große Chance, die Tür in Richtung 2.600 US-Dollar / 2.700 US-Dollar aufzustoßen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 2.400 US-Dollar könnte Gold das Momentum kosten.

Produzentenaktien entfesselt

Im Vorfeld der anstehenden Zahlenveröffentlichung (Q2-Daten werden am 31. Juli erwartet) präsentiert sich die Aktie des kanadischen Produzenten in bärenstarker Verfassung. Der obere 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die Vehemenz der Aufwärtsbewegung und nährt gleichzeitig die Hoffnung auf eine Bewegung in Richtung 10 US-Dollar. Rücksetzer sollten auf das eminent wichtige Unterstützungsniveau von 8,3 US-Dollar begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte