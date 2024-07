Einen Gesamtwert von rund 42 Milliarden US-Dollar besitzt die hinter Apple zweitgrößte Beteiligung von Investorenlegende Warren Buffett und seiner Holdinggesellschaft. Rund 12 Prozent beträgt der Anteil der Bank of America am Portfolio von Berkshire Hathaway .

Auf umso mehr Gegenliebe dürften daher die am Dienstagmittag vorgestellten Quartalszahlen des Unternehmens stoßen. Im Unterschied zu einigen anderen Bankhäusern, die bislang ihre Ergebnisse vorgestellt haben, konnte die BofA die Erwartungen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz übertreffen.

Bei den Erlösen stand gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von 0,8 Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar zu Buche, womit das Finanzinstitut die Schätzungen um 200 Millionen US-Dollar übertreffen konnte.

Gewinn leicht rückläufig

Der Ertrag landete bei 0,83 US-Dollar je Anteilsschein, womit die Erwartungen um 3 Cent übertroffen wurden. Allerdings erzielte die BofA im selben Quartal des Vorjahres noch ein Gewinn von 0,88 US-Dollar. Die Differenz ergibt sich vor allem aus höheren Kreditrückstellungen und -verlusten.

Insgesamt erwirtschaftete die Bank of America einen Nettogewinn in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar nach 7,4 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten. Geringfügige Schwächen zeigten sich trotz vieler Neukunden im Privatkundengeschäft.

Investmentsparte überzeugt

Dafür schnitt die Investmentsparte mit einem Umsatzwachstum von 6,4 Prozent umso besser ab – eine Entwicklung von der auch Goldman Sachs profitieren konnte, das bereits am Montag seine Zahlen präsentiert hatte.

Für das kommende Quartal stellt das Unternehmen Nettozinserträge in Höhe von 14,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht, das liegt um 100 Millionen US-Dollar über den Erwartungen

Bank of America setzt sich von der Konkurrenz ab

Anleger zeigten sich in der US-Vorbörse erfreut über das gute Ergebnis, die Aktie legte in der Spitze um rund 2,5 Prozent auf 43 US-Dollar zu, womit ein neues 52-Wochen-Hoch erzielt wurde. Das bedeutet gleichzeitig den höchsten Stand seit März 2022 – und aus technischer Perspektive ein Kaufsignal.

Damit hebt sich die Aktie der BofA positiv von den Mitbewerbern Morgan Stanley und Charles Schwab ab. Die handeln nach ihren Quartalsergebnissen mit deutlichen Verlusten.

Während es für den Erzrivalen von Goldman Sachs rund 3 Prozent bergab geht, verliert der Brokerage- und ETF-Anbieter fast 8 Prozent und steuert auf den schlechtesten Handelstag seit der Regionalbankenkrise zu.

Charles Schwab verpasste es, die Erwartungen der Analysten zu erfüllen. Insbesondere die Neukundengewinnung enttäuschte. Bei Morgan Stanley scheint Anlegern das Ergebnis über den Erwartungen schlicht nicht gut genug gewesen zu sein, um den Kursanstieg der vergangenen Monate in voller Höhe zu rechtfertigen.

Fazit: Am Freitag dann der nächste Coup?

Warren Buffett hat in dieser Woche bereits zum zweiten Mal Grund zur Freude. Am Montag erzielte die Aktie von Berkshire Hathaway ein neues Allzeithoch und schloss zum ersten Mal überhaupt oberhalb von 430 US-Dollar. Am Dienstag dürfte ihm ein starkes Ergebnis seiner zweitgrößten Beteiligung ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Das gute Abschneiden der Bank of America und die ansprechende Kursreaktion sind umso begrüßenswerter, als dass sich Anleger in den Papieren der Konkurrenten überwiegend zu Gewinnmitnahmen entschlossen haben.

Schon der Freitag könnte der nächste gute Tag für Warren Buffett und seine Beteiligungsgesellschaft werden, denn dann wird Kreditkarten- und Reiseversicherungsunternehmen American Express seinen Geschäftsbericht vorstellen. Das Finanzinstitut ist aktuell die drittgrößte Beteiligung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!