Exxon Mobil (US30231G1022) gab am Montag vergangener Woche bekannt, dass die Gewinne im Upstream-Business des Ölriesen im zweiten Quartal aufgrund von gesunkenen Erdgaspreisen um 300 bis 700 Mio. US-Dollar und durch geringere Margen im Raffineriegeschäft weitere 1,1 bis 1,5 Mrd. US-Dollar geringer ausfallen werden als im ersten Quartal (Q1-Gewinn: 5,7 Mrd. US-Dollar). Zwar sorgen die Preissteigerungen beim Rohöl für ein Plus von 300 Mio. US-Dollar, können die negativen Effekte aber nicht kompensieren. Da die Analysten mit einem schwächeren Quartal gerechnet hatten, gab die Aktie auf die Meldung hin moderat nach, sie handelt jedoch aktuell mit 115 US-Dollar wieder auf dem Kursniveau vor der Gewinnwarnung.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SU6P919 generiert beim Preis von 95,60 Euro bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 5,35 Euro oder 12,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.12.24 auf oder über dem Cap von 110 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 17,8 Prozent Puffer (Dezember)

Beim Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC667W0 erhalten Anleger den Höchstbetrag (Cap) von 120 US-Dollar in Euro, sofern die Aktie bis zum Bewertungstag am 20.12.24 niemals die Barriere bei 95 US-Dollar verletzt. Für diesen Fall errechnet sich beim Preis von 104,40 Euro bei konstanten Wechselkuren eine maximale Rendite von 5,75 Euro oder 12,9 Prozent p.a. Das Produkt gibt’s aktuell 1,5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!). Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 12 Prozent Puffer (März)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MG1BXZ2 kann zum Preis von 93,15 Euro unter der Annahme konstanter Wechselkurse maximal ca. 7,80 Euro oder 12,5 Prozent p.a. erwirtschaften. Dazu muss die Aktie am Bewertungstag 21.3.25 zumindest auf Höhe des Caps von 110 US-Dollar notieren. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Wer sich beim Ölriesen Exxon auf eine Seitwärtsbewegung positionieren will, wählt das passende Zertifikat nach individuellem Anlagehorizont und Sicherheitsbedürfnis und kann zwischenzeitliche moderate Kursschwächen aussitzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Exxon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Exxon-Aktien dar.

