Fest steht: Bitcoin müsste um über 75 Prozent zulegen, um die magische Grenze von 100.000 US-Dollar zu knacken – eine Hürde, die für viele Anleger noch in weiter Ferne liegt. Aber die Kryptowährung habe mit extremen Kursschwankungen schon häufiger für Überraschungen gesorgt, erklärt Steffen Bassler, CEO von SwissOne Capital, in einem Marktkommentar.

Nach dem Krypto-Allzeithoch von knapp 73.000 US-Dollar Anfang des Jahres hatte sich die Euphorie rund um Bitcoin etwas abgekühlt. Ein Plus von über 10 Prozent in den vergangenen Tagen nährt aktuell aber die Hoffnung unter Krypto-Bullen, dass BTC die nächste Rallye-Stufe zünden kann.

"Solche Kurssprünge, die in anderen Asset-Klassen gut und gerne mehrere Jahre dauern, sind im Krypto-Bereich hingegen nicht selten. Es wäre nicht das erste Mal, dass Bitcoin einige Anleger mit starken Kurszuwächsen an der Seitenlinie erstaunt zurücklässt", so Bassler.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Der jüngste Verkaufsdruck sei von mehreren Faktoren ausgelöst, könnte aber schon bald in einen starken Anstieg münden. Zunächst sind nach dem Halving im April die Belohnungen für Bitcoin-Miner halbiert worden, was den Druck auf weniger effiziente Miner erhöht hat, ihre Bestände zu verkaufen. Im Mai veräußerten Miner über 30.000 Bitcoin im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar, was den Preis kurzfristig drückte. Zusätzlich belasten großangelegte Verkäufe, wie die der deutschen Regierung und der insolventen Börse Mt. Gox, den Markt.

Historisch gesehen, folgt jedoch auf solche Abverkäufe oft ein signifikanter Preisanstieg, sobald der Verkaufsdruck nachlässt, meint Bassler. Als möglichen Katalysator für den Bitcoin sieht er die Zinswende der US-Notenbank Fed. Sollte die US-Zentralbank die Leitzinsen senken, könnte eine leichte Inflation einsetzen, die Bitcoin als inflationsgeschütztes Asset attraktiver macht.

"Anleger, die sich vor der inflationären Wirkung niedrigerer Zinssätze auf das weltweite Angebot an US-Dollar schützen wollen, könnten dann Werte wie Bitcoin favorisieren, die einen möglichen Inflationsschutz bieten", so der Experte. Auch eine Krise im US-Bankensektor könnte demnach den Bitcoin unterstützen.

Ob das reicht, um die hochgesteckten Kursziele für die weltgrößte Kryptowährung zu erreichen? Aktuell wird der Preis von gleich mehreren Unsicherheitsfaktoren beeinflusst. "Das heißt nicht, dass in diesem Jahr kein neues Allzeithoch möglich ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Bitcoin die magische Grenze von 100.000 US-Dollar, wenn dann, erst im kommenden Jahr knacken wird". so Bassler.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 63.775$ auf CryptoCompare Index (16. Juli 2024, 14:19 Uhr) gehandelt.