Goldinvest.de Golden Cariboo - Goldgehalte steigen in der Tiefe deutlich! Mit der Bohrung QGQ24-08 hatte Golden Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) vor Kurzem in einer so genannten Blindentdeckung auf dem Projekt Quesnelle Gold Quartz Mine einen neuen mineralisierten Goldtrend entdeckt. Dabei wurden bereits ermutigende Ergebnisse veröffentlichten, die allerdings nur die obere Hälfte des bis auf 712,01 Meter Tiefe abgeteuften Bohrlochs abbildeten. Jetzt stellt sich heraus; die Goldgehalte dieser Bohrung nehmen in der Tiefe deutlich zu!