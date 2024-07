"Auf hohem Niveau profitiert Amazon von a) seiner Führungsposition im Einzelhandel, in der digitalen Werbung und im Cloud Computing – drei Marktchancen mit einem Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar, b) einem differenzierten Wertbeitrag in jeder dieser drei Vertikalen, c) der Beteiligung an neuen Wachstumschancen in den Bereichen Video, Lebensmittel, Fulfillment (Kauf mit Prime), Gesundheitswesen, Projekt Kuiper, Amazon Business; und d) einem erfahrenen Managementteam", so Khajuria.

Und weiter: "In Bezug auf die kurz- bis mittelfristigen Fundamentaldaten gefällt uns das 2024-Setup für Amazon. Wir erwarten ein sich beschleunigendes Wachstum bei AWS [Amazon Web Services] in diesem Jahr, eine anhaltende Ausweitung der Gewinnspanne im Einzelhandel, Anteilsgewinne im E-Commerce, die durch schnellere Liefergeschwindigkeiten und die Verlagerung auf Produkte des täglichen Bedarfs angetrieben werden, sowie neue Wachstumskatalysatoren in Form von Prime Video, Lebensmittel und Amazon Logistics", fügte die Analystin hinzu.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern! Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren!

Die Amazon-Aktie ist in diesem Jahr um knapp 27 Prozent gestiegen. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, nutzte diesen Kuranstieg und hat am 11. Juli 2024 insgesamt 403.974 Aktien des Unternehmens für einen Betrag von 80,8 Millionen US-Dollar verkauft. Bezos hält nun direkt 928.029.899 Aktien von Amazon, was seiner gesamten Beteiligung an dem Unternehmen entspricht

Jeff Bezos veräußerte bereits Anfang Juli 25 Millionen Amazon-Aktien im Wert von fünf Milliarden US-Dollar. Der Verkauf erfolgte am Dienstag, den 2. Juli, als die Amazon-Aktie auf ihrem damaligen Allzeithoch bei 200 US-Dollar pro Aktie schloss.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 179,4EUR auf Tradegate (16. Juli 2024, 15:14 Uhr) gehandelt.