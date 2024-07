Die Aktien der Match Group , des Mutterunternehmens bekannter Dating-Apps wie Tinder und Hinge, erhielten am Dienstag einen deutlichen Schub, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value eine mögliche Privatisierung ins Spiel brachte, sollte eine Unternehmenswende scheitern. Weitere Aktivisten haben auch ihre Finger im Spiel.

In einem Brief an CEO Bernard Kim und CFO Gary Swider sowie an den Vorstand von Match, schrieb Jeffrey Smith, geschäftsführendes Mitglied bei Starboard, dass das Management die Rentabilität deutlich steigern und den Unternehmenswert freisetzen müsse. Andernfalls sei Match ein "einzigartiges und sehr wertvolles Vermögensgut, das möglicherweise besser als privates Unternehmen geeignet wäre".

Der Aktienkurs von Match schnellte im New Yorker Handel um bis zu 8,9 Prozent hoch und schloss 7,5 Prozent höher. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Minus von 5,5 Prozent zu Buche, das Starboard zufolge insbesondere auf "mangelnde Innovation" des Managements zurückzuführen sei, die das Wachstum des Unternehmens ausgebremst habe. Dies habe zu Rückgängen bei Nutzern und zahlenden Kunden geführt.

Smith glaubt jedoch, dass die Probleme bei Tinder lösbar sind. Wenn es gelinge, sie in den Griff zu bekommen, würde dies auch zu verbesserten Ergebnissen von Match führen, argumentiert er. Bedeutende Verbesserungsmöglichkeiten sieht Starboard auch bei der Belohnung der Aktionäre, vor allem durch aggressivere Aktienrückkäufe.

Neben Starboard haben auch die Investmentfirmen Elliott Management und Anson Funds Management Anteile an Match erworben und drängen auf Veränderungen. Elliott hat bereits im März eine Vereinbarung mit Match getroffen, als zwei neue Mitglieder in den Vorstand berufen wurden. Zudem wurde Faye Iosotaluno als neue CEO von Tinder ernannt, nachdem Elliott eine Beteiligung von 1 Milliarde US-Dollar aufgebaut hatte.

Ob die ganzen Änderungen und pläne Match nachhaltig aus der Abwärtsbewegung führen können, bleibt abzuwarten. Die Performance des Unternehmens wird auch durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohe Inflation beeinträchtigt, die zu geringeren Ausgaben der Verbraucher geführt haben. Die anhaltenden Herausforderungen und die Dringlichkeit der Lage werden durch die Bemühungen von Starboard, das Unternehmen von der Börse zu nehmen, falls keine anderen Maßnahmen greifen, verdeutlicht.

Tipp aus der Redaktion: ETF gratis sichern!

Übrigens gibt es gerade eine spannende Aktion von SMARTBROKER+ und Gerd Kommer: Wer ein kostenloses Depot eröffnet, bekommt 3 Anteile des Gerd-Kommer ETFs gratis eingebucht! Hier mehr erfahren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion