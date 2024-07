Die Inflation in den USA ist zuletzt merklich zurück gekommen. Auch hat der Arbeitsmarkt nach Ansicht von Fed-Chef Jerome Powell wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Damit hat die Notenbank ihre Ziele weitgehend erreicht. Die aktuelle Gemengelage rückt Zinssenkungen im Dollar-Raum wieder stärker in den Fokus. Auch wenn der Markt zeitweise drei Zinsschritte bis Jahresende erwartet hatte, gehen wir auch angesichts der US-Präsidentschaftswahl von zwei Zinssenkungen bis Ende 2024 aus. Sowohl im September als auch im Dezember könnten die US-Leitzinsen sinken.

Nach dem vereitelten Anschlag auf Donald Trump rechnen zudem viele Beobachter damit, dass das Votum der Wählerinnen und Wähler im November eindeutig zu Gunsten des Ex-Präsidenten ausfallen wird. Die Spannung rund um den möglichen Ausgang der Wahl ist auch angesichts eindeutiger Umfrageergebnisse weitgehend verflogen. Auf der Seite des Euro scheint das größte politische Risiko nach der Parlamentswahl in Frankreich zwar ausgepreist, doch bleiben langfristig Zweifel, inwiefern populistische Kräfte mit eilig aufgestellten Koalitionen wirklich nachhaltig eingedämmt werden können. EUR / USD dürfte bis Jahresende im Seitwärtskorridor zwischen 1,05 und 1,10 verharren. Kurzfristig spricht vieles für einen stärkeren Greenback.

EUR / CNY

Chinas Wirtschaft leidet weiter unter den Verwerfungen am Immobilienmarkt - zentral gesteuerte Investitionen in aufstrebende Städte und Regionen haben für Überkapazitäten gesorgt. Auch die Industrie leidet unter Überkapazitäten. Zuletzt fiel der Außenhandelsüberschuss so groß aus, wie seit 1990 nicht mehr. Über Jahre war es das Ziel der Regierung in Peking gewesen, den Binnenkonsum zu stärken. Dass die Abhängigkeit vom Export ausgerechnet in einer Phase geopolitischer Spannungen und einer nahenden US-Präsidentschaft von Donald Trump so groß ist, spricht nicht für einen festen Renminbi. Die in diesen Tagen stattfindende dritte Plenartagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas könnte zwar Reformen bringen, doch bleibt die Gemengelage herausfordernd.

EUR / JPY

Seit Jahren verliert der Yen gegenüber dem Euro kontinuierlich. Zuletzt wertete der Yen gegenüber dem Dollar an einem Tag um rund drei Prozent ab. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass dem jüngsten Kursrutsch eine Intervention der Bank of Japan (BOJ) zugrunde liegt. Der Yen gilt wie auch der Dollar oder der Schweizer Franken als wichtige Reservewährung. Diesen Status möchten die Entscheider der BOJ erhalten. Angesichts der jüngsten Konjunkturdaten und der Situation in beiden Volkswirtschaften dürfte die Yen-Schwäche bis Jahresende mit abgeschwächter Dynamik anhalten.

Gastautor: Fabrizio Farella, FX-Dealer bei Ebury

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum